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موعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني “الليجا” موعد مباريات الجولة الخامسة موسم 2024-2025، بما في ذلك لقائي برشلونة وريال مدريد.

وستنطلق منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2024-2025 منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وسيلاقي فريق برشلونة في الجولة الخامسة نظيره جيرونا، فيما سيواجه نظيره ريال سوسيداد.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

ستقام مباراة الملكي ضد نظيره ريال سوسيداد يوم 15 سبتمبر الجاري، على ملعب “ريالي أرينا”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية .

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني

ستقام مباراة البارثا يوم 15 سبتمبر الجاري، على ملعب “مونتيليفي”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.

وستنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب العام للدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بينما يحل ريال مدريد في المركز الخامس مؤقتاً برصيد 5 نقاط.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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