شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد ينتظم فى معسكر الزمالك بالإسكندرية بعد أداء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

انتظم محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر الأبيض المقام حالياً في مدينة برج العرب استعدادا للموسم الجديد.

وكان محمد السيد حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بالغياب عن معسكر الفريق بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات الدراسية.

وكان فريق الزمالك فاز اليوم الثلاثاء على نظيره الشعلة السعودي بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب فندق إقامة الأبيض في معسكر برج العرب.