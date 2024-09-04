موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لمواجهة قوية أمام نظيره الرأس الأخضر، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.



ويبحث منتخب مصر عن تحقيق الفوز خلال مواجهة الرأس الأخضر، خاصة وأن اللاعبين لديهم حافز لتحقيق الفوز باللقاء.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

تنطلق مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الرأس الأخضر في تمام العاشرة من مساء الجمعة المقبل، والتي يشهدها ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تُذاع مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورتس.