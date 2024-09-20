جوميز يُعلن التشكيل الرسمي للزمالك أمام الشرطة الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوص به مباراة الشرطة الكيني.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة عند الثامنة مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد و حسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.

وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب على الشرطة الكيني بهدف نظيف سجله عبدالله السعيد.

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