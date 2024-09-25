نجم الزمالك لمصراوي: الأهلي الأكثر استقراراً.. ومباراة القمة لا تعترف سوى بأداء اللاعبين في الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة السوبر الأفريقي، التي سوف تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة المقبل، على ستاد "المملكة أرينا"، في المملكة العربية السعودية.

وتواصل الخليج 365 مع نجم نادي الزمالك السابق عصام مرعي، للحديث عن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي.

وقال مرعي في تصريحات لموقع الخليج 365: "على الورق النادي الأهلي الأفضل، الأكثر استقراراً قبل مباراة القمة من الناحية الفنية والبدنية للاعبين".

وأضاف: "ورغم أفضلية النادي الأهلي، إلا أن الفريق سيعاني من مشكلة في المباراة المقبلة، وهى خروج الكرة من الخط الخلفي بعد رحيل محمد عبد المنعم وإصابة علي معلول وذلك سوف يمنح لاعبي الزمالك فرصة للضغط على خط دفاع الأهلي في اللقاء، خاصة وأن خط دفاع الأحمر لم يعد بنفس القوة التي كان عليها من قبل".

وتابع: "قوة النادي الأهلي تمكن في جماعية الفريق، وبالأخص وسط ملعب الفريق".

وأكمل: "الزمالك هو الأخر يعاني من أزمة في خط الدفاع، لا بد أن يعدل المدير الفني جوميز من مراكز اللاعبين وتشكيل الفريق".

وواصل: "وأتمنى من جوميز عدم المغامرة في المباراة، لأن اللقاء لا يحتاج إلى أي مفاجأة ، من الصعب الدفع بأي من الصفقات الجديدة من بداية المباراة".

وأردف: "أداء الزمالك كان متراجع في أخر مباراتين أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية، ولكن مباراة القمة لا تعترف سوى بحالة اللاعبين في المباراة فقط".

واختتم مرعي تصريحاته: "أتمنى أن تخرج المباراة في إطار الروح الرياضية ونعكس صورة مصر بشكل إيجابي ومحترم".

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موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي