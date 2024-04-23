مصر.. حقيقة نزع الشقق المغلقة في تعديلات قانون الإيجار القديم

في وسط النقاشات الدائرة حول قضية الإيجار القديم، تثير حقيقة تسليم الشقق المغلقة في إطار التعديلات القانونية الجديدة تساؤلات واسعة، خاصة بعدما أعلن أئتلاف ملاك العقارات القديمة تسلم إحصائية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة، تفيد بعدد عقارات الإيجار القديم في محافظة القاهرة، وخاصة عدد الشقق المغلقة، والتي طالبوا بتسلميها للملاك.

وحول الحديث عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، نفى النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأقاويل التي ترددت على منصات التواصل الاجتماعي حول تسليم الشقق المغلقة في القاهرة، وغيرها من المحافظات لأصحابها، مؤكدا أن مناقشة قانون الإيجار القديم ما زالت قائمة على طاولة لجنة الإسكان، وأنه لم يتم التأكيد أو النفي بشأن الإحصائية التي تداولتها بعض الأطراف خلال الفترة الماضية، لأن القضية ما زلت محل الدراسة والمراجعة داخل مجلس النواب.

وأضاف «الفيومي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» خلال حديثه عن آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم، بانها قضية تتطلب التزاما بالحياد والعدالة التامة، إذ أنها ليست مجرد مسألة فنية أو قانونية، بل تعد قضية مصيرية تهم أرواح ملايين المواطنين، وتمتد عبر عقود من الزمن، مؤكدا أن لجنة الإسكان تعمل على العدالة بين المواطنين، ووضع مصلحة الوطن في المقام الأول دون الإضرار بأحد الطرفين.

وبخصوص الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم، أشار مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إلى أن الائتلاف توجه إلى محكمة جنوب القاهرة خلال الفترة الماضية للمطالبةً بحصر عقارات الإيجار القديم بالتعاون، مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة، والتي ردت بخطاب موثق بتاريخ 27 – 3- 2024 وبه آخر إحصائية نفذت لعقارات الإيجار القديم داخل القاهرة على حسب تعبيره.

وفيما يتعلق بمضمون الإحصائية الخاصة بالشقق المغلقة، كشف رئيس ائتلاف الملاك عن وجود مليون وحدة سكنية مخصصة للإيجار القديم في العاصمة، منها أكثر من 32 ألف شقة مغلقة بسبب غياب الأسر عنها، وأكثر من 78 ألف شقة مغلقة بسبب وجود مساكن بديلة للأسرة.

ولفتت الإحصائية أيضا إلى وجود أكثر من 4 آلاف وحدة تحتاج إلى ترميم، وحوالي 2،536 وحدة صُدر لها قرار بالهدم، بالإضافة إلى مفاجأة وجود أكثر من 33 ألف وحدة سكنية مغلقة أو خالية.

وفي المقابل، نفى اتحاد مستأجري مصر برئاسة المحامي شريف عبدالسلام الجعار صحة الأرقام المذكورة، بشأن عدد الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم داخل القاهرة، مؤكدا أن الأرقام المذكورة ليست دقيقة ولا تطابق الواقع.

الوطن نيوز