ليفربول يحدد سعر صلاح بالجنيه الاسترليني

أشار تقرير صحفي إنجليزي يوم الأحد إلى تطورات جديدة حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول. ينتهي عقد صلاح مع النادي بنهاية الموسم المقبل، مما يجعل صيف عام 2024 فرصة أخيرة لبيعه بمبلغ جيد.

ووفقًا لشبكة “فوتبول إنسايدر” الإنجليزية، فإن ليفربول مستعد لاستقبال العروض من الأندية الراغبة في التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضحت الشبكة أن إدارة النادي حددت سعر بيع صلاح ما بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني.

يحظى صلاح بإهتمام كبير من الأندية السعودية، وبخاصة نادي اتحاد جدة الذي حاول ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقدم الاتحاد عرضًا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، في الصيف الماضي، لكن ليفربول تمسك ببقاء صلاح بين صفوفه.

ودخل صلاح في مشادة قوية مع مدربه يورجن كلوب، خلال مباراة وست هام، أمس السبت، التي انتهت بالتعادل 2-2.

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