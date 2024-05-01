دينا الشربيني: «نعم.. تعرضت للخيانة» !

فجّرت الفنانة المصرية دينا الشربيني مفاجأة بإعلان تعرضها للخيانة في وقت سابق، مؤكدة أنها واجهت ذلك بإنهاء العلاقة دون تردد.

وأوضحت في لقاء تلفزيوني، أنه من الحظ الجيد أن تكتشف المرأة إذا كانت قد تعرضت للخيانة أم لا، لافتة إلى أن البعض يستمر في العلاقة رغم معرفته بالخيانة، خاصة إذا كان هناك أولاد صغار، بينما البعض الآخر لا يتحمل ذلك ويرحل على الفور.

في نفس السياق، أكدت دينا الشربيني أنها تعيش قصة حب حالياً، موضحةً أنه مصري الجنسية، ويدعى «حسين»، لا يعمل بالوسط الفني، بل رجل أعمال، مشيرةً إلى أنه لا يحب الأضواء، ويبتعد عن أي ظهور إعلامي قدر الإمكان. وقالت إن أكثر ما جذبها إليه هو احترامه وشهامته ودعمه الكبير لها، خاصة في فترة وفاة والديها، وهو ما وطّد علاقتهما منذ ذلك الحين.

وفي ما يتعلق بوالدها ووالدتها الراحلين، أشارت دينا الشربيني إلى أنها لا تزال ترسل رسائل صوتية لوالدها عبر «واتس آب»، تخبره فيها كم أنها اشتاقت إليه، وتتمنى وجوده في لحظات بعينها.

وبالحديث عن والدتها، أوضحت أنها كانت مريضة سرطان في مراحله الأخيرة، إذ كان بالبداية في البنكرياس، ثم انتقل إلى الرئة، ثم المخ، مؤكدة أنها كانت سيدة متفائلة ومحبة للحياة، لدرجة أنها في يوم وفاتها كانت تخبرهم بأنها تتوقع خروجها من المستشفى بحالة أفضل.

صحيفة الخليج