والي الخرطوم يصدر أمر طواريء رقم (٢) بتكوين الخلية الامنية

أصدر والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم أمر طواريء رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤م بتكوين الخلية الامنية بولاية الخرطوم و ذلك استنادا على حالة الطواريء و قرار لجنة تسيق شؤون أمن الولاية و يعمل به من تاريخ اصداره.
تختص الخلية الامنية بعدة مهام منها جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها و التعامل معها، و تعمل الخلية كجهاز إنذار مبكر لبقية القوات النظامية، و التركيز على المعلومات الاستخبارتية و الأمنية العاجلة و التي تشكل تهديدا ماثلا لا يقبل البطء في التعامل معه بالطريقة التقليدية.
وأيضا رصد الخلايا النائمة، التحري ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة التي يشتبه فيها و تفتيش و مداهمة المواقع التي تأكد وجود نشاط عدائي بها، والإستجواب المشترك للمقبوض عليهم،و إحالة القضايا التي تحتاج إلى عمل أمني تقليدي ( طويل المدى إلى الأجهزة النظامية) مثال ( حركة الحواضن المجتمعية من مناطق وجود العدو الي مناطق سيطرة القوات المسلحة ) وتعزيز و مساندة عمل القوات النظامية كافة بتنفيذ حملات أمنية نوعية بالتنسيق معها ( الظواهر السالبة ) .
القبض على معتادي الإجرام والحد من وقوع الجريمة، وأي مهام أخرى تكلف بها الخلية . وتعمل الخلية الأمنية تحت إشراف اللجنة العليا للتنسيق الأمني والعملياتي وتقوم برفع تقارير دورية لها .
سونا
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