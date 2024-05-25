بعد 23 عامًا.. أحمد حلمي يعود لخشبة المسرح في مصر بـ«ميمو»

قرر الفنان أحمد حلمي، عرض مسرحيته «ميمو» في مصر، بعدما حققت نجاحًا مؤخرًا، بعد عرضها في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وأعلن حلمي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عرض مسرحية ميمو على مسارح مصر وذلك في عيد الأضحى.

جدير بالذكر أن مسرحية ميمو تضم العديد من الفنانين مع أحمد حلمي، منهم: هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وتحت قيادة المخرج هشام عطوة.

وعُرضت مسرحية ميمو حتى الآن في عدة مُدن بالمملكة العربية السعودية منهم الدمام، مدينة جدة، مدينة الرياض، مدينة أبها، مدينة الطائف، ورفعت كل العروض لافتة «كامل العدد» .

وقف أحمد حلمي على خشبة المسرح في مصر أخر مرة بـ2001، بمسرحية «حكيم عيون»، التي شارك فيها بجانب مجموعة من الفنانين، من بينهم علاء ولي الدين، كريم عبدالعزيز، وغيرهم من الفنانين.

المصري اليوم