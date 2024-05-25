هل تراجعت جماهيرية غادة عبدالرازق في شباك تذاكر السينما؟

غادة عبدالرازق

اكتفى فيلم تاني تاني بطولة النجمة غادة عبدالرازق والفنان بيومي فؤاد، بإيرادات ضعيفة أمس الخميس، في ثاني أيام عرضه وجنى فقط 81 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 135 ألف جنيه.

من جانبها أكدت الفنانة غادة عبدالرازق أن أحداث فيلم تاني تاني تدور في إطار كوميدي، وتجسد من خلاله شخصية سيدة تدعى هدى، أرملة ولديها ابنة تعيش معها، تعمل موظفة بأحد البنوك وتجمعها العديد من المواقف مع، الذي يجسد شخصية زكى، أرمل، يعمل في البورصة.

بينما يجسد الفنان بيومي فؤاد خلال أحداث فيلم تاني تاني شخصية لبيب أو بيبو، رجل أعمال يقرر العودة إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.

وفي سياق متصل يجسد الفنان محمود حافظ خلال أحداث فيلم تاني تاني شخصية عادل شقيق هدي -غادة عبدالرازق- يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيبو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصية هدير ابنتها المخطوبة.

فيلم «تانى تانى» بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.

المصري اليوم