أجرى مذيع قناة الجزيرة أحمد طه, مقابلة مع المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع, يوسف عزت.
وبحسب المقابلة التي رصدها محرر موقع النيلين فقد قام المذيع بطرح سؤال وصفه المتابعون بالصعب على ضيفه يوسف عزت.
وباغت طه, مستشار قائد الدعم السريع بسؤاله عن آخر مرة تواصل فيها مع الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد حاول الضيف أكثر من مرة الهروب من السؤال, قبل أن يجيبه بأنه تحدث معه قبل ثلاثة أيام.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وكعادته في السخرية, سخر من المستشار يوسف عزت, وكتب أحدهم: (ما فيها حاجة قول انجغم عادي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مستشار قائد الدعم السريع يهرب من السؤال الصعب الذي طرحه عليه مذيع قناة الجزيرة (ما هي المرة الأخيرة التي تواصلت فيها مع حميدتي؟) وساخرون: (ما فيها حاجة قول انجغم عادي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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