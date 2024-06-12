“فخور به”.. أول تعليق لبايدن بعد إدانة نجله رسميا ..!

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، قبوله نتائج مداولات هيئة المحلفين في قضية نجله هانتر، مؤكدا:”علينا إظهار الاحترام للنظام القضائي في بلادنا”.

وقال بايدن “أقبل نتائج مداولات هيئة المحلفين، كما سبق أن أعلنت عن ذلك الأسبوع الماضي”.

وأضاف قائلا “ادعم ابني وأنا فخور بالرجل الذي هو عليه اليوم”.

ودانت هيئة محلفين في وقت سابق، الثلاثاء، هانتر بايدن بتهم تتعلق بحيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية، قبل تخلصه من إدمان المخدرات، وذلك في إطار أول محاكمة بقضية جنائية في التاريخ، تستهدف نجل رئيس أميركي في منصبه.

وأدين نجل الرئيس، البالغ 54 عاما، بجميع التهم الفدرالية الثلاث الموجهة له، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” ووسائل إعلام أميركية أخرى.

وذكرت “سي إن إن” أن هانتر بايدن قد يواجه “ما يصل إلى 25 عاما في السجن وغرامة تصل إلى 750 ألف دولار عند إصدار الحكم، رغم أنه من المحتمل أن يحصل على أقل بكثير من الحد الأقصى للعقوبة باعتباره مجرما لأول مرة”.

وكان هانتر بايدن اعترف بأنه أنهى 4 سنوات من الإدمان عام 2019، غير أنه كتب في استمارة لشراء سلاح ناري في عام 2018، أنه ليس مدمنا على المخدرات، الأمر الذي يحمل تناقضا وفق جوهر الاتهام المقدم من الادعاء، الذي اعتبر ذلك كذبا يعاقب عليه القانون الأميركي.

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