مدير شرطة إقليم النيل الأزرق يتفقد إدارة الشرطة القضائية ويلتقي مدير الجهاز القضائي بالاقليم

تفقد اللواء شرطة/نصر الدين محمد عبد العليم مدير شرطة إقليم النيل الأزرق إدارة الشرطة القضائية باقليم النيل الأزرق بمقرها بحاضرة الإقليم مدينة الدمازين بحضور العميد شرطة حقوقي د/أمير عبدالرحمن بركية مدير دائرة الشئون العامة وأعضاء هيئة قيادة.

وإستمع الوفد الي تنوير عن نشاط الإدارة ومستوي تنفيذ المهام من المقدم شرطة/عبد الرحمن عبدالله عثمان مدير الشرطة القضائية بالاقليم تناول فيه الانجازات التي تحققت خلال شهر مايو ومطلع يونيو فما يلي عدد البلاغات والمحاكمات التي تمكنت إدارته من الإشراف علي جلساتها وتامينها بجانب تأمين وحراسة المنتظرين عبر مجمع محاكم الدمازين ومجمع محاكم الروصيرص ومجمع محاكم محلية ود الماحي بالإضافة الي تأمين جلسات المحاكم ببعض محافظات الإقليم

من جانبه أكد مدير شرطة الإقليم دعمه للإدارة بكافة المعينات للإضطلاع بواجباتها وتحقيق العدالة مبينا أهمية عمل الإدارة في مسار العمل العدلي.

وعلي ذات السياق التقي اللواء نصر الدين مولانا / أحمد محمد إدريس مدير الجهاز القضائي بالإقليم مثمنا التعاون والتنسيق بين الطرفين للدفع بالعمل القضائي والعدلي تحقيقا للعدالة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان