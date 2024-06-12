سرقة الهواتف الذكية.. ظاهرة ترهق لندن في الفترة الأخيرة

تعاني العاصمة البريطانية لندن من ازدياد ملحوظ لظاهرة سرقة الهواتف المحمولة الذكية؛ إذ كشفت خريطة جديدة للمناطق الأكثر عرضة لهذه الجرائم، والتي تنتشر فيها عمليات السلب باستخدام الدراجات البخارية والكهربائية، بالإضافة إلى أساليب التشتيت والعنف.

وبحسب ما ورد على صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد تم سرقة ما يقرب من 52 ألف هاتف محمول في لندن العام الماضي، ما يجعلها المدينة الأكثر تضررًا في إنجلترا وويلز من هذه الظاهرة، كما تصدرت منطقة وستمنستر، التي تشهد ازدحامًا كبيرًا بالسياح، قائمة المناطق الأكثر تضررًا؛ إذ تم الإبلاغ عن 18863 حادثة سرقة خلال عام 2023، بزيادة مقلقة بلغت 47% عن العام الذي سبقه، وتلت وستمنستر منطقة كامدن بـ 4806 حوادث، ثم ساوثوورك بـ 4376، وهاكني بـ 2761، ونيوهام بـ 2585، ولامبيث بـ 2394، وإيسلينجتون بـ 2117.

وتُظهر مقاطع فيديو صادمة نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، جرأة اللصوص الذين يستهدفون الضحايا في وضح النهار؛ إذ يمرون بجوارهم على دراجاتهم بسرعة خاطفة، لينتزعوا هواتفهم قبل أن يلوذوا بالفرار.

وفي أحد هذه الفيديوهات، يظهر لص يرتدي ملابس سوداء وهو يخطف هاتف أحد المارة على طريق مزدحم بالقرب من ساحة تافيستوك في ماريلبون وسط لندن، ووثق مقطع فيديو آخر محاولة سرقة فاشلة؛ إذ حاول لصّان على دراجة سرقة هاتف رجل كان يقف على زاوية شارع في توتنهام شمالي لندن، ولحسن الحظ، تمكن الرجل من ملاحظة اللصوص في اللحظة الأخيرة، وسحب هاتفه قبل أن يتمكنوا من انتزاعه منه.

وتُعد هذه الحوادث مجرد أمثلة قليلة على ظاهرة تفاقمت بشكل كبير في لندن، ما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات جادة لمكافحتها؛ إذ تُكثف الشرطة تواجدها في المناطق الأكثر عرضة للسرقة، وتعمل على نشر الوعي بين أهالي لندن والسياح حول كيفية حماية أنفسهم من هذه الجرائم.

الوطن نيوز