صدمت حسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك, جمهور ومحبيها منذ الذين يرغبون في الزواج منها بتصريحات محبطة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حلت الحسناء السودانية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “لوشي”, ضيفة على أحد المذيعين العرب. وذكرت لوشي, في حديثها أنها قفلت باب الإرتباط نهائياً, وأكدت أن ارتباطها سيكون مع نجاحها وأموالها فقط. وزادت على ذلك بتأكيدها بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أن الشخصية الذكورية من أزياء و”سكسوكة” لا تلفت نظرها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني “لوشي” تطلق تصريحات نارية تصدم بها محبيها والراغبين في الزواج منها: (قفلت باب الارتباط وسأرتبط بنجاحي و”قروشي” فقط) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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