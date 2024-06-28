الجنديات السعوديات في موسم الحج

في ظل انتهاء موسم الحج، كان دور حاسم للمجندات السعوديات في الحفاظ على أمن الحجاج وتسهيل أداء مناسكهم، وجهود هؤلاء المجندات البارز، وكيف عزز وجودهن الأمان والكفاءة خلال هذا الموسم الكبير والمهم.

مع دورها الحيوي والملموس خلال موسم الحج، سطعت شمس المجندات السعوديات في سماء الأمن والحماية، وشكل وجودهن الفعّال جزءًا لا يتجزأ من نجاح هذا الحدث العظيم، حيث عملن بجد وقوة وأظهرن شجاعتهن واجتهادهن، جنباً إلى جنب مع إخوانهن رجال الأمن العام سعيًا لحماية وتقديم الدعم للحجاج،

في ظل تطلع المملكة نحو مستقبل زاهر، تلعب المرأة السعودية دورًا رئيسًا في بناء المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار، تعكس مجندات الأمن العام السعوديات التزامهن واحترافهن في أداء مهامهن بدقة وفعالية، مما يلقى تقديرًا واحترامًا واسعين.

تعمل السلطات بكل ثقة على دعم وتمكين القوة النسائية الوطنية، من خلال توفير التدريب المكثف والبيئة المواتية لتطوير قدراتهن وتحقيق طموحاتهن. إن دور المرأة السعودية في إدارة الأمن العام يعكس روح العطاء والاجتهاد، ويمثل حجر الزاوية في مسيرة التقدم والتطور الوطني.

إننا نقدر ونحترم الجهود الجبارة التي تبذلها المرأة السعودية في مجال الأمن، ونساهم جميعًا في بناء مجتمع متوازن وآمن يعكس قيم التعاون والتضامن، ونقدّر تضحياتهن وإنجازاتهن، لأنهن ركيزة حقيقية لنجاح وازدهار المملكة العربية السعودية.

لقد أثبتت المرأة السعودية في الأمن العام كفاءتها واحترافيتها كبطلة تبرز دورها الحيوي في تعزيز قوة وأمان المجتمع، عملهن المتميز يُعتبر تكملة لجهود الرجال، ويُظهر التدريب المكثف والرعاية التي يتلقينها بدعم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية والتدريب والمتابعة من معالي مدير الأمن العام.

يُشكل دور المرأة في الأمن العام تحديًا يتطلب تحصيل المعرفة وتطوير القدرات لضمان تنفيذ المهام بكفاءة ودقة، تثبت المرأة السعودية في هذا المجال جدارتها وإمكانياتها كجزء لا غنى عنه من النجاح الوطني والاستقرار الأمني.

د. طلال الحربي – جريدة الرياض