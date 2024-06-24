قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عقد اجتماعا طارئا، لمناقشة الانسحاب من منافسات الدوري المصري الممتاز.
وكان الزمالك قد أكد على رفضه استكمال بطولة الدوري، إلا بعد الانتهاء من جميع المباريات المؤجلة بالدور الأول، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.
ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماع عاجل، اليوم الأحد، لبحث ما حدث مع رابطة الأندية بشأن مباراة القمة.
تواصل مسئولو رابطة الأندية مع إدارة الزمالك، لتقريب وجهات النظر، وقطع مسئولو الرابطة بعض الوعود الحاسمة بشأن الأمور التي أثارت حفيظة نادي الزمالك.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك غريمه الأهلي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.
ويتواجد الأهلي في وصافة الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، من 18 مباراة، مقابل 34 نقطة للزمالك صاحب المركز الـ 11 من 20 مباراة.
بوابة الشروق
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يناقش الانسحاب من الدوري في اجتماع طارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.