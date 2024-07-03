خالد عمر يوسف: دعوة وزارة الخارجية المصرية خطوة مهمة في سبيل تعزيز جهود إسكات أصوات البنادق

قال القيادي في “تقدم” ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف: دعوة وزارة الخارجية المصرية لانعقاد مؤتمر للقوى السياسية والمدنية السودانية يومي الـ6 و الـ7 من يوليو بالقاهرة، هي خطوة مهمة في سبيل تعزيز جهود إسكات أصوات البنادق في السودان. الجزيرة – السودان

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