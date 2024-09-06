شرطة ولاية القضارف تدفع بقوة لتأمين سهل البطانة والموسم الزراعى والمسارات

دفعت شرطة ولاية القضارف بقوة لتأمين سهل البطانة والموسم الزراعي والمسارات الرعوية وأكد اللواء/ شرطة عصام الدين محجوب محمد أحمد مدير شرطة ولاية القضارف خلال مخاطبته اللقاء جاهزية قوات الشرطة وإستعدادها لتأمين الموسم الزراعى والمسارات الرعوية بالولاية وحسم وضبط التفلتات الامنية بسهل البطانة وأوضح سيادته أن تأمين الموسم الزراعي والمسارات الرعوية بالولاية ياتى ضمن التزامات الشرطة بسد هذه الثغرة التى تخل بالامن والسلام المجتمعى تحقيقا للاكتفاء الذاتى بإنجاح الموسم الزراعى وتأمين المخزون الإستراتيجى الذى ينعكس على إستقرار الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية مبينا أن شرطة الولاية درجت على إنفاذ هذه العملية التأمينية بصورة راتبة وفق خطط مدروسة بالتنسيق مع قوات الإحتياطى المركزى.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أعلن العقيد/ شرطة خالد محمد عبدالله قائد قوات الإحتياطي المركزى بولاية القضارف عن الدفع بتعزيزات شرطية كبيرة من قوات الإحتياطى المركزى لتأمين المشاريع الزراعية والمناطق الرعوية بعموم دائرة مناطق إختصاص ولاية القضارف وناشد سيادته في هذا الصدد المواطنين بالتعاون مع القوات فى مناطق إنتشارها وتقديم المساعدة لها حتى تتمكن من أداء مهامها وواجباتها فى حماية الزرع والضرع ووجه بالتبليغ الفوري عن أى مظهر من مظاهر التعدى والتفلت والأنشطة الإجرامية .

المكتب الصحفي للشرطة