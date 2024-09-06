الشواني: الاتفاق الذي وقعت عليه ” تقدم” وقوات الدعم السريع تضمن بندا لإيصال المساعدات ولكن لم يتم تنفيذه

قال الأمين السياسي لحركة المستقبل “الشواني” للجزيرة مباشر: الاتفاق الذي وقعت عليه ” تقدم” وقوات الدعم السريع تضمن بندا لإيصال المساعدات ولكن لم يتم تنفيذه. الجزيرة – السودان

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