حددت أرقام هواتف للابلاغ عن المهددات الأمنية

*والي الخرطوم يقف على أداء وضبطيات الخلية الأمنية*

*القبض على أعداد كبيرة من المتعاونين مع المليشيا المتمردة وضبط كميات مختلفة من المنهوبات*

*والي الخرطوم :سيتم التعامل مع المتهمين وفقاً للقانون وتقديمهم للمحاكم*

وقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم اليوم يرافقه اللواء أمن أحمد الطيب أمبيقا مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم على أداء الخلية الأمنية التي تم تكوينها مؤخرا من كل القوات النظامية بأمر طوارئ لمواجهة الافرازات السالبة المترتبة على الحرب وحماية المجتمع من المهددات الامنية والجرائم.

وتلقى الوالي تنويرا اللواء أمبيقا كمشرف على الخلية كما إستمع الى تقارير الاداء التي قدمها ضباط القوات النظامية المشاركين في الخلية كما وقف الوالي على توقيف عدد من المتعاونين مع المليشيا المتمردة من الجنسين كذلك وقف على حجم المضبوطات وهي عبارة عن كمية من المصوغات الذهبية والاموال بالعملة الوطنية الأجنبية وسلاح وسيارات ومواتر وركشات واجهزة كهربائية وأثاثات المنازل.

والي الخرطوم الخرطوم أثنى على أداء الخلية في الفترة القصيرة من عمر تكوينها وحدد الوالي عددا من المهددات الامنية التي يجب أن تركز عليها الخلية وتتعلق جميعها بتأمين وحماية المواطن من السرقات الاعتداءات وحماية الولاية من الانشطة الهدامة وانشطة التخابر والتعاون مع العدو وأطمأن الوالي على سلامة الاجراءات التي تقوم بها الخلية وفقا للقانون وتقديم المتهمين للعدالة. وتعهد بدعم الخلية حتى تحقق الإنتشار الواسع وتقوم بواجباتها على الوجه الأكمل.

في السياق كشفت الخلية عن ارقام هواتف لابلاغها عن أي مهدد أمني أو سلوك عدائي والارقام هي:

0117770285

0993391400

0909900073

المصدر إعلام ولاية الخرطوم

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤م