تكنولوجيا: شركة Micron تحصل على تمويل بقيمة 6.1 مليار دولار لتوسيع مصانع DRAM الخاصة بها في نيويورك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر Micron Technology هي أحدث متلقٍ للتمويل المباشر من وزارة التجارة الأمريكية بموجب قانون CHIPS والعلوم.

من المقرر أن تحصل الشركة المصنعة لذاكرة الكمبيوتر والبيانات ومقرها الولايات المتحدة على منحة فيدرالية بقيمة 6.14 مليار دولار لدعم توسيع مصنعها للذاكرة العشوائية الديناميكية (DRAM) في سيراكيوز بنيويورك.

كانت قد تلقت TSMC و Samsung إعانات مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر.

تتضمن خطط خارطة طريق ميكرون استثمار ما يزيد عن 100 مليار دولار في ولاية نيويورك وخلق أكثر من 13000 فرصة عمل في هذه العملية.

ومن المقرر أيضًا أن تفتح جولة التمويل الجديدة استثمارًا بقيمة 25 مليار دولار في مصنع DRAM منفصل في بويز بولاية أيداهو بالقرب من المقر الرئيسي لشركة Micron ومنشأة البحث والتطوير.

يعد الاستثمار الجديد جزءًا من خطة أوسع لجلب 40 بالمئة من إنتاج Micron DRAM إلى الولايات المتحدة على مدار العقدين المقبلين.

يتم تصنيع شرائح DRAM المتطورة من Micron حاليًا في اليابان وتايوان.

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