تكنولوجيا: شاومي تطلق شاشة Redmi G27Q 2025 بمعدل تحديث 180Hz وإستجابة سريعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن شاشة Redmi G27Q 2025 التي تنطلق بميزة دعم معدل تحديث 180Hz وإستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية.

كشفت شاومي اليوم عن شاشة الألعاب Redmi G27Q للعام 2025، والتي تدعم معدل تحديث 180Hz، وتأتي بإستجابة سريعة 1 مللي ثانية GTG، وتدعم تقنية AdaptiveSync.

وتتميز الشاشة بحجم 27 إنش، وتقنية IPS بدقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، كما تدعم الشاشة تدرج لوني بمعايير DCI-P3 بنسبة 95%، وبمعايير sRGB بنسبة 100%.

كما تدعم الشاشة عمق ألوان 8بت، مع Delta E أقل من 2، أيضاً تتميز الشاشة بنسبة سطوع 300 nit، كما تأتي بمعايير TÜV Rheinland لمقاومة تأثير الإضاءة الزرقاء.

الشاشة تتميز بتصميم نحيف بحواف “three-micro”، وتأتي مع حامل يدعم ضبط الإرتفاع، والإمالة وإختيار زاوية العرض المفضلة عند تشغيل الألعاب.

أيضاً تأتي الشاشة بعدة VESA للحائط، وتضم اثنان من منافذ DP 1.4، و2 من منافذ HDMI 2.0، لدعم المستخدم بإختيارات أكثر للإتصال بالأجهزة.

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