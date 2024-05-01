تكنولوجيا: اختصار Gemini قادم إلى Chrome.. وتطبيق الهاتف المحمول يوسع دعم اللغة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد التحديث الأخير لموقع gemini.google.com في أوائل شهر مارس، تعمل جوجل الآن على توسيع التوفر الدولي لتطبيق Gemini للجوال وإضافة اختصار مفيد في Chrome.

مرة أخرى في عام 2022، قدم Chrome اختصارات @bookmarks و @history و @Omnibox للبحث بشكل أسرع.

يضيف Chrome على سطح المكتب الآن @gemini للسماح لك بإدخال مطالبة بسرعة في شريط العناوين الذي سيتم فتحه في gemini.google.com. يتم طرح هذا بدءًا من اليوم.

وفي الوقت نفسه، يضيف تطبيق Gemini للهاتف المحمول دعمًا لمزيد من اللغات بعد دعم اللغة الإنجليزية واليابانية والكورية في البداية: الإسبانية (بما في ذلك LATAM-Spanish)، والفرنسية، والبرتغالية (بما في ذلك البرازيلية–البرتغالية)،والصينية، والإيطالية، والألمانية.

وفي الوقت نفسه، أصبح تطبيق Gemini متاحًا الآن في جميع البلدان التي يدعمها Gemini حاليًا باستثناء المملكة المتحدة وأوروبا (EEA) وسويسرا.

على نظام أندرويد، يمكنك تنزيل تطبيق Gemini من متجر Play أو الاشتراك عبر مساعد جوجل.

وأكدت جوجل اليوم أنها تعمل على دعم المزيد من ميزات المساعد بما يتجاوز مجرد “ضبط المؤقتات وإجراء المكالمات والتحكم في أجهزتك المنزلية الذكية“.

يتوفر Gemini من خلال تطبيق جوجل (بحث) على نظام iOS مع وجود مفتاح تبديل في الأعلى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزة الإضافات التي تتيح لك الوصول إلى البيانات من تطبيقات الطرف الأول متاحة لجميع اللغات والبلدان التي يدعمها Gemini حاليًا.

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