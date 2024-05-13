تكنولوجيا: إطلاق الحاسب اللوحي OUKITEL OT5S مع نظام أندرويد و Widevine L1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة تصنيع الإلكترونيات الصينية OUKITEL جهازًا لوحيًا جديدًا يعمل بنظام اندرويد، ويطلق على الجهاز اسم OUKITEL OT5S.

يأتي الجهاز اللوحي مزودًا بشهادة Widevine L1 ودعم الاتصالات المحمولة. وقد تم تصميم جهاز OUKITEL اللوحي الجديد للمستخدمين المهتمين بتصفح الوسائط أو عرضها وليس للمهام المكثفة.

يحتوي الحاسب اللوحي OUKITEL OT5S على شاشة مقاس 12 بوصة بدقة 2000 × 1200 بكسل. ويمكن استخدامه لبث المحتوى من منصات مثل Disney+ و Prime Video، وذلك بفضل شهادة Widevine L1.

سيكون الناتج من خدمات البث هذه عالي الجودة، وفقًا للمواصفات. كما ان الجهاز اللوحي محمي من الخدوش والأضرار بفضل زجاج Gorilla 5.

يعمل الجهاز اللوحي OT5S بمعالج Unisoc Tiger T606 مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت. وستكون الذاكرة العشوائية قابلة للتوسيع عبر ملف مبادلة.

سيدعم الجهاز اللوحي نظام Android 14، كما انه مفتوح لآخر التحديثات على نظام التشغيل على الرغم من أن جودته قد تكون أقل من المستوى عند مقارنتها بالعروض الرئيسية في هذا القطاع.

يحتوي الحاسب اللوحي Oukitel OT5S على أربعة مكبرات صوت مدمجة يمكنها توفير تشغيل صوتي جيد.

تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 16 ميجابكسل وهي مناسبة للصور ومقاطع الفيديو الأساسية. ويزن الجهاز اللوحي 560 جرامًا ويبلغ سمكه حوالي 7.5 ملم.

يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 8250 مللي أمبير والتي يمكن أن تدوم لمدة تصل إلى 10 ساعات عند تشغيل الوسائط. وبخلاف ذلك، يمكن للبطارية حمل الجهاز اللوحي لمدة تصل إلى 24 ساعة بشحنة واحدة.

من الممكن استخدام الجهاز اللوحي مع لوحة المفاتيح كما أنه يدعم الإدخال بالقلم. ومع ذلك، لم يتم توفير مواصفات مستوى الضغط لإدخال القلم.

يدعم الجهاز اللوحي أيضًا اتصال شبكة الهاتف المحمول 4G بشبكتين للهاتف المحمول.

يبلغ سعر الجهاز اللوحي 220 دولارًا، على الرغم من أن الطراز غير متاح للشراء حاليًا، وفقًا للشركة.

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