تكنولوجيا: وضع “Bedtime” يتكامل مع تطبيق Google Home للتحكم في الأجهزة الذكية #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم جوجل لمستخدمي هواتف Pixel خلال الفترة القادمة تحديث جديد يدعم المستخدمين في التحكم في الأجهزة الذكية في المنزل عبر تطبيق Google Home عند تنشيط نمط “Bedtime” لعدم الإزعاج.

قد تتحكم في هاتف Pixel عبر نمط “Bedtime” لعدم إزعاج المستخدم في ساعات النوم، حيث يعمل هذا النمط على أتمتة بعض المهام في الهاتف في ساعات محددة، حيث تتدرج الشاشة إلى اللون الرمادي، ومن ثم يتم تعتيم سطوع الشاشة.

وتخطط جوجل إلى التوسع بهذا النمط ليقدم دعم أفضل للمستخدم في المستقبل، حيث لن يقتصر تحويل الهاتف فقط إلى وضع النوم، حيث سيعمل هذا النمط على الإتصال بالأجهزة الذكية في المنزل عبر تطبيق Google Home لأتمتة مهام الأجهزة الذكية أيضاً في ساعات محددة.

وتؤكد جوجل على أن الواجهة البرمجية المحدثة في منصة Home والتي أعلن عنها خلال فعاليات مؤتمر المطوريين ستتيح للتطبيقات الإتصال بالمنزل الذكي عبر تطبيق Google Home لإبتكار تجارب جديدة لدعم المستخدم.

أيضاً يمكن لنمط “Bedtime” في هواتف Pixel على سبيل المثال أن يدعم المستخدم في التحكم في الإضاءة الذكية في ساعات النوم لخفض الإضاءة، أو قفل الأبواب، ومن المقرر أن تضاف مزيد من المميزات التي تقدم للمستخدم عند تنشيط هذا النمط.

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