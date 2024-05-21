تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن عن أجهزة Copilot Plus المزودة بتكوينات الذكاء الإصطناعي #Build 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البرمجيات مايكروسوفت خلال فعاليات Build 2024 عن جيل جديد من أجهزة Copilot Plus المزودة بتكوينات الذكاء الإصطناعي.

كشفت مايكروسوفت خلال فعاليات مؤتمرها الذي انطلق اليوم عن أجهزة الحاسب الجديدة بنظام ويندوز التي تنطلق بمعالجات Qualcomm.

ولقد أكد الحدث على القفزة الكبيرة لشركة مايكروسوفت في مجال الذكاء الإصطناعي في أجهزة الحاسب المحمول، ولقد أطلق الجيل الجديد من الأجهزة بعلامة “Copilot Plus PCs” التجارية.

ويتميز الجيل الجديد من أجهزة الحاسب المحمول بتكوينات مدمجة لتقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تقدم عدد من المميزات على مستوى نظام التشغيل.

كما أكد “Satya Nadella” الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت على خطط شركاء مايكروسوفت للكشف عن أجهزة “Copilot Plus PCs” اليوم خلال الحدث، على أن تشمل قائمة الشركاء كل من Dell وLenovo وSamsung وHP وAcer وAsus، هذا إلى جانب اثنان من أجهزة مايكروسوفت من سلسلة Surface.

وتنتقل مايكروسوفت في أجهزة Windows الخاصة بالشركة إلى معالجات Arm، كما أكد الرئيس التنفيذي على أن أجهزة Intel وAMD ستدعم أيضاً مميزات الذكاء الإصطناعي.

ومن المقرر أن يدعم مميزات الذكاء الإصطناعي وحدة المعالجة العصبية في أجهزة الحاسب المحمول، ومن بين المميزات المرتقبة “Recall” وهي ميزة تدعم إنشاء “ذاكرة فوتوغرافية” للبحث بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث يمكن للمستخدم من خلال هذه الذاكرة إستعادة نشاطه في عمليات البحث أو المحتوى الذي عرض في الفترة الأخيرة.

أيضاً من المقرر أن تعمل أجهزة الحاسب على تشغيل أكثر من 40 نموذج للذكاء الإصطناعي في نظام Windows 11، كما يعمل مساعد Copilot الرقمي على دعم نموذج GPT-4o الذي قدم من OpenAI خلال الأسبوع الماضي.

ولقد أكد “يوسف مهدي” المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت لنظام التشغيل Windows أن الجيل الجديد من أجهزة الحاسب المحمول ستتميز بآداء أسرع بنسبة 58% مقارنة بجهاز MacBook Air المميز برقاقة M3، كما يتميز الجيل الجديد من الأجهزة بعمر أطول للبطارية يستمر على مدار اليوم.

أيضاً أوضحت مايكروسوفت توقعاتها بشحن 50 مليون وحدة من أجهزة الحاسب المحمول خلال العام المقبل، والتي تأتي بعلامة “Copilot Plus” التجارية.

وتحدد مايكروسوفت بعض التكوينات المطلوبة في هذه الفئة من الأجهزة، مثل سعة 256 جيجا بايت كحد أدنى في سعة SSD، مع وحدة معالجة عصبية، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وتشير التفاصيل إلى أن أجهزة الحاسب التي ترتكز على نظام Arm تدعم عمر شحن يصل إلى 15 ساعة من تصفح شبكة الإنترنت.

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