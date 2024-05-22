تكنولوجيا: هاتف vivo Y200 Pro يصل بمعالج Snapdragon 695 وشاشة OLED بتردد 120 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد وصل هاتف vivo Y200 Pro الجديد مع معالج Snapdragon 695. وتم تصميم الهاتف الذكي مع شاشة AMOLED منحنية مقاس 6.78 بوصة بتردد 120 هرتز FullHD+ مع فتحة للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل ومستشعر لبصمات الأصابع مضمن.

في الجزء الخلفي، يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا مزدوجة يضم وحدات أساسية بدقة 64 ميجابكسل (مع OIS) ووحدات عمق بدقة 2 ميجابكسل.

يتم تشغيل vivo Y200 Pro ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير تستمد الطاقة من خلال منفذ USB-C بقوة تصل إلى 44 واط.

يعمل الهاتف بواجهة مستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام Android 14 ويتمتع بتصنيف IP54.

يأتي Vivo Y200 Pro بتكوين واحد 8 جيجابايت/128 جيجابايت بسعر 24999 روبية هندية (300 دولار / 275 يورو) وهو متاح بالفعل في الهند من خلال الموقع الهندي الرسمي لشركة Vivo، Flipkart، ومتاجر البيع بالتجزئة الشريكة.

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