علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتف vivo Y200 Pro يصل بمعالج Snapdragon 695 وشاشة OLED بتردد 120 هرتز

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد وصل هاتف vivo Y200 Pro الجديد مع معالج Snapdragon 695. وتم تصميم الهاتف الذكي مع شاشة AMOLED منحنية مقاس 6.78 بوصة بتردد 120 هرتز FullHD+ مع فتحة للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل ومستشعر لبصمات الأصابع مضمن.

في الجزء الخلفي، يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا مزدوجة يضم وحدات أساسية بدقة 64 ميجابكسل (مع OIS) ووحدات عمق بدقة 2 ميجابكسل.

يتم تشغيل vivo Y200 Pro ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير تستمد الطاقة من خلال منفذ USB-C بقوة تصل إلى 44 واط.

يعمل الهاتف بواجهة مستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام Android 14 ويتمتع بتصنيف IP54.

يأتي Vivo Y200 Pro بتكوين واحد 8 جيجابايت/128 جيجابايت بسعر 24999 روبية هندية (300 دولار / 275 يورو) وهو متاح بالفعل في الهند من خلال الموقع الهندي الرسمي لشركة Vivo، Flipkart، ومتاجر البيع بالتجزئة الشريكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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