تكنولوجيا: ‏Vivo ستطلق ساعة Watch GT الجديدة في 30 مايو إلى جانب هواتف مجموعة S19

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد اقتربنا من موعد إطلاق مجموعة Vivo S19، ومن المقرر أن يتم إطلاقها في 30 مايو .وعلى ما يبدو، سيكشف هذا الحدث أيضًا عن منتج جديد مفاجئ: ساعة WATCH GT الذكية.

تتميز Vivo WATCH GT بتصميم قرص مربع أنيق، مهي متوفرة بمجموعة من الألوان لتناسب أسلوب المستخدم؛ الأزرق والوردي والأبيض والأسود.

تتميز الساعة بحزام مطاطي ناعم. وبالإضافة إلى المظهر الجمالي، توفر الساعة وظيفة اتصال eSIM، مما يبقي المستخدمين على اتصال أثناء التنقل.

وبناءً على التسريبات السابقة، من المتوقع أن تكون Vivo Watch GT مقاومة للماء حتى 2ATM، مما يجعلها مناسبة للارتداء اليومي.

سيتم تزويدها أيضًا بميزات ذكية مثل اختصار AI لتدوين الملاحظات بسرعة، ووجوه ساعة AI للتخصيص، وتذكيرات ذكية AI لإبقائك على اطلاع بجدولك الزمني.

علاوةً على ذلك، يضمن عمر البطارية المذهل الذي يصل إلى 21 يومًا في وضع البلوتوث إمكانية البقاء على اتصال لأسابيع بشحنة واحدة.

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