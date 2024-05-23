تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتفي Poco F6 وPoco F6 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Poco النقاب اليوم عن اثنان من الإصدارات الجديدة، حيث ينطلق Poco F6 بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، ويأتي هاتف Poco F6 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 2.

هاتف Poco F6

ينطلق هاتف Poco F6 بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض 1.5K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتغطية لونية بنسبة 100% بمعايير ألوان DCI-P3، كما تأتي الشاشة بتقنية Dolby Vision، وسطوع بنسبة 1200 nits، وتصل في أقصى سطوع إلى نسبة 2400 nits، كما تدعم الشاشة تعتيم 1920Hz.

ويضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8s Gen 3، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

أيضاً يأتي Poco F6 بتحسينات في مقاومة الماء، حيث يدعم هذا الإصدار معايير IP64، مع حماية بطبقة من زجاج من Gorilla Glass Victus.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق الهاتف بمستشعر رئيسي Sony IMX882 بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 0.7µm، بميزة التثبيت البصري، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل، وتأتي كاميرة السيلفي في هذا الإصدار بدقة 20 ميجا بيكسل.

أيضاً على غرار إصدار العام الماضي يأتي هاتف Poco F6 بمكبرات صوتية بنظام ستريو، بينما يغيب عن هذا الإصدار مدخل 3.5مم للسماعات.

ويدعم الهاتف تقنية NFC، وماسح IR blaster، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

هاتف Poco F6 Pro

يتميز هاتف Poco F6 Pro بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1440 بيكسل بلس، كما يدعم الهاتف أقصى نسبة سطوع 4000 nits، وتعتيم 3840Hz PWM، كما يتميز بعمق ألوان 12بت.

وينطلق F6 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDD5X وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

وتدعم شاومي هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، إلا أن هذا الإصدار لا يدعم الشحن اللاسلكي على عكس إصدار Pro السابق.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي هاتف F6 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.0µm، وفتحة عدسات f/1.6، ودعم للتثبيت البصري، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق Poco F6 بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 380 دولار، بينما يأتي النموذج الرئيسي من هاتف Poco F6 Pro بسعر يبدأ من 500 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

المصدر