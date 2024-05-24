Apple music windows | دليلك لإضافة موسيقاك علي الآيفون

مؤخرًا استطاعت شركة ابل ان تطلق تطبيق Apple music windows وهذه خطوة مهمة لتعزيز التناغم الكامل بين مختلف منتجات الشركة وأنظمة التشغيل، هذه الخطوة تعتبر هامة جدًا لمستخدمي نظام الويندوز، سيتمكن المستخدمين من إضافة الأغاني لهم علي ابل ميوزك ومزامنتها مع كل اجهزتهم المحمولة، في هذا المقال سنقدم لك دليل شامل لتتمكن من الاستمتاع بالموسيقي الخاصة بك.

لتبدأ بالاستمتاع بالموسيقي الخاصة بك في ابل ميوزك علي جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز يجب عليك ان عليك اولًا ان تقوم بتحميل تطبيق Apple music windows من المتجر الخاص بمايكروسوفت، قم بفتح المتجر ثم ابحث عن Apple music من مربع البحث ثم قم بتحميل التطبيق وتثبيته علي جهازك كما هو الحال مع أي برامج أخري.

طريقة إضافة الأغاني في Apple music windows

الوصول سريعاً لـ :

بعد ذلك يجب عليك ان تقوم بتسجيل الدخول عن طريق استخدام حسابك Apple ID لأنك تقوم بفتح التطبيق للمرة الأولي، ستكون هذه الخطوة ضرورية في المرة الأولي فقط لاستخدام الحساب، ستظهر لك وجهة ترحيبية بمجرد فتح البرنامج ثم سيطلب منك ان تقوم بتسجيل الدخول، يمكنك تخطي هذه الخطوة واستخدام التطبيق بدون تسجيل الدخول.

يمكنك استخدام هذه الطريقة الأولي لإضافة اغانيك المفضلة عن طريق:

الدخول لقائمة التحكمات الموجودة بالأعلى علي اليسار

ستظهر لك نافذة الويندوز التي ستتممكن من خلالها من استعراض الأغاني بصيغة mp3 او mp4

قم بإضافة الأغاني المفضلة لك من القائمة

طريقة نقل موسيقاك إلي الآيفون او اجهزة اخري

تمكنك هذه الطريقة الثانية من الاستمتاع بكل موسيقاك المفضلة ومزامنتها بكل سهولة مع الآيفون وأجهزة ابل المختلفة عن طريق Apple music windows، اتبع الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق Apple Devices من متجر مايكروسوفت وتثبيته علي جهازك مثل الخطوة السابقة

قم بتوصيل الآيفون بجهاز الكمبيوتر، ثم قم بفتح تطبيق Apple Devices

قم بتوثيق الاتصال بين الجهازين عن طريق تأكيد رغبتك بالسماح للكمبيوتر بالوصول إلي ملفاتك في الآيفون

ستظهر لك نافذة تحكم شاملة بها كافة التفاصيل عن هاتفك وكذلك خيارات النسخ الاحتياطي قم بتجاهلها

انظر إلي الجهة اليسرى وستجد خيارات التحكم

قم باختيار Music لعرض تفاصيل الموسيقي المخزنة علي هاتفك

تفعيل خيار مزامنة الموسيقى

يمكنك تفعيل المزامنة “Sync music onto iPhone” عن طريق اختياره في أعلي الشاشة، ثم قم بتحديد اذا كنت تريد مزامنة كل الأغاني علي حاسوبك مع جهاز الآيفون ام تريد تحديد البعض منها، بعد اختيارك للأغاني قم بالضغط علي Apply بالأسفل، سيتم فورًا بدء مزامنة الاغاني والموسيقي بين الكمبيوتر والآيفون

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