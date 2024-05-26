شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Rocket Lab تطلق أقمار ناسا لدراسة الحرارة المفقودة من قطبى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Rocket Lab قمرًا صناعيًا صغيرًا لمراقبة الأرض لصالح وكالة ناسا اليوم، حيث انطلق صاروخ إلكترون من موقع الشركة في نيوزيلندا حاملاً أول اثنين من الأقمار الصناعية المكعبة لـ PREFIRE (الطاقة المشعة القطبية في الأشعة تحت الحمراء البعيدة) التابعة لناسا لدراسة المناخ، وبشكل خاص الحرارة المفقودة في قطبى الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تم نشر القمر الصناعي في مداره بعد 53 دقيقة من إطلاقه كما هو مخطط له، وستطلق Rocket Lab أيضًا القمر الصناعي الثاني PREFIRE، ولم يتم الإعلان عن موعد الإطلاق القادم، لكنه سيحدث في غضون ثلاثة أسابيع من الإطلاق اليوم.

كلا القمرين الصناعيين PREFIRE عبارة عن 6U cubesats، يرمز الحرف "U" إلى "الوحدة"، وهي عبارة عن مكعب طوله 4 بوصات (10 سنتيمترات) على الجانب الذي يمثل لبنة البناء الأساسية للأقمار الصناعية المكعبة.

وستتجه أقمار PREFIRE المكعبة إلى مدارات دائرية مختلفة يبلغ ارتفاعها 326 ميلاً (525 كيلومترًا) فوق الأرض، ومن هذا المكان، سيقيسون مقدار الحرارة المفقودة من المناطق القطبية لكوكبنا، وهو أمر لم يتم إجراؤه بشكل منهجي من المدار.

وقالت الشركة إن الأقمار يتقاطعان فوق القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية لقياس الأشعة تحت الحمراء الحرارية، مما سيجعل النماذج المناخية أكثر دقة وتساعد على التنبؤ بالتغيرات الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري".

كان الإطلاق اليوم هو الإطلاق الثامن والأربعين لصاروخ إلكترون الذي يبلغ طوله 59 قدمًا (18 مترًا)، وهو مصمم لمنح الأقمار الصناعية الصغيرة جولات مخصصة في المدار.

وأطلقت Rocket Lab أقمارًا صناعية مكعبة لدراسة المناخ تابعة لناسا من قبل، حيث أطلقت الشركة الأقمار الصناعية الأربعة التابعة لكوكبة TROPICS التابعة للوكالة، والتي تراقب تطور العواصف الاستوائية، على مدار إطلاقين في مايو 2023.