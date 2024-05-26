شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيلة لمستخدمي ماك.. كيف تتخطى قائمة انتظار ChatGPT وتستخدمه الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت OpenAI تطبيق ChatGPT Mac الأصلي هذا الشهر جنبًا إلى جنب مع GPT-4o، ولكن بينما يمكن لأي شخص تثبيت تطبيق Mac، سيلزم دعوة حسابك للوصول المبكر - إلا إذا استخدمت هذا الحل البديل.

فبحث موقع 9to5mac الأمريكي، كشفت OpenAI أن تطبيق macOS يقتصر على "مستخدمي Plus وTeam" وأنه سيتم طرحه على نطاق أوسع "في الأسابيع المقبلة"، إلا أن أحد المستخدمين شارك بعض النصائح والحيل المفيدة لمستخدمي Mac:

إليك كيفية الحصول على التطبيق ثم تجاوز قائمة الانتظار:

- إذا كنت من مستخدمي Plus أو Team أو Enterprise، فقم بتسجيل الدخول إلى ChatGPT على الويب > انقر على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا > اختر تنزيل التطبيق.

- يمكنك أيضًا تنزيل ChatGPT لنظام التشغيل Mac مباشرةً من خلال الرابط الموجود أعلى سلسلة رسائل OpenAI.

- تقول OpenAI أن macOS 14 وApple Silicon M1 أو الإصدارات الأحدث مطلوبة لتطبيق Mac.

الحل البديل لتخطي قائمة الانتظار

- افتح ChatGPT لنظام التشغيل Mac وقم بتسجيل الدخول.

- قم بإنهاء التطبيق بعد تغيير حجم النافذة ولكن قبل ظهور خطأ تسجيل الدخول (استخدم الأمر + Q للسرعة).

- أعد تشغيل التطبيق ويجب أن يعمل