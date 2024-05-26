شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة تساعد على البحث عن أغانى YouTube Music من خلال الدندنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق YouTube Music لنظام التشغيل Android أداة طال انتظارها تتيح للأشخاص غناء أغنية للبحث عنها، بالإضافة إلى غناء اللحن أو تشغيل اللحن على آلة موسيقية، وفقًا لتقارير 9to5Google، وكان البرنامج في مرحلة الاختبار منذ شهر مارس.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإنه كل ما عليك فعله هو:



- الضغط على العدسة المكبرة في الزاوية العلوية اليمنى والبحث عن أيقونة الشكل الموجي بجوار أيقونة الميكروفون.



- اضغط على أيقونة الشكل الموجي وابدأ في الدندنة أو الغناء.



- يجب أن تعرض صفحة النتائج بملء الشاشة بسرعة صورة الغلاف واسم الأغنية والفنان والألبوم وسنة الإصدار وغيرها من البيانات المهمة حول الأغنية.



- يعتمد البرنامج على ميزة Pixel’s Now Playing، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي "لمطابقة الصوت مع التسجيل الأصلي".



وتأتي الأداة في تحديث من جانب الخادم مع الإصدار 7.02 من YouTube Music لنظام Android، وهذا النوع من الميزات ليس جديدًا تمامًا، حتى لو كان جديدًا على YouTube Music.



طرح بحث Google أداة مماثلة في عام 2020 وبدأ تطبيق YouTube العادي في تقديم شيء مثل هذا في العام الماضي.



تحتوي منصة بث الموسيقى عبر الإنترنت Deezer أيضًا على أداة "الدندنة للبحث"، والتي تم إصدارها في عام 2022.