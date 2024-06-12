تكنولوجيا: ظهور المزيد من التفاصيل المسربة حول كاميرات هاتف OnePlus 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأسبوع الماضي، تم الكشف عن بعض التفاصيل حول إعداد كاميرا OnePlus 13 في الصين، والآن عاد نفس المصدر القادم من Digital Chat Station مع بعض التفاصيل الإضافية المتعلقة بأجهزة الاستشعار الدقيقة المستخدمة.

يُزعم أن الكاميرا الرئيسية لهاتف OnePlus 13 ستستخدم مستشعر Sony LYT808، في حين ستتوافق كل من الكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا التكبير 3x مع IMX882 بدلاً من ذلك.

تتميز جميع هذه الأجهزة الثلاثة بدقة 50 ميجابكسل، كما أشيع سابقًا، مما يعني أن الصورة المقربة تحصل على عدد أقل من البكسلات بينما تحتوي الكاميرا فائقة الاتساع على عدد قليل أكثر مقارنةً بإعداد OnePlus 12.

وبطبيعة الحال، نأمل أن تنتج الكاميرات الجديدة لقطات ومقاطع فيديو ذات جودة أفضل.

يُشاع أيضًا أن OnePlus 13 سيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير، ومعالج Snapdragon 8 Den 4، ومستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية داخل الشاشة، وتصميم جديد لإعداد الكاميرا.

سيصبح الهاتف رسميًا في نهاية هذا العام، على الأقل بالنسبة للسوق الصينية، وقد يتخلف الإصدار الدولي قليلاً.

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