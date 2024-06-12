تكنولوجيا: تحديث OnePlus 11 يعمل على إصلاح خطأ الشاشة الرئيسية وتحسين الصوت عبر البلوتوث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت OnePlus في طرح تحديث OxygenOS 14.0.0.800 لطراز OnePlus 11 الخاص بها حصريًا في الهند، بعد التحديث الأخير المقدم إلى OnePlus 11R.

يهدف هذا الطرح إلى توفير استقرار محسّن للنظام ودمج أحدث تصحيحات الأمان. يتم التعرف على التحديث من خلال إصدار البرنامج الثابت IN: CPH2447_14.0.0.800(EX01) ويتم توزيعه على مراحل.

ويعني هذا النشر المتدرج أن بعض المستخدمين سيتلقون التحديث على الفور، بينما قد ينتظر البعض الآخر ما يصل إلى أسبوعين.

يعمل على استقرار النظام المحسن: يهدف التحديث إلى توفير تجربة مستخدم أكثر استقرارًا وفعالية.

تصحيح أمان اندرويد لشهر مايو 2024: تم تضمينه في التحديث للحماية من أحدث التهديدات الأمنية.

تحسينات الصوت: تم إجراء إصلاحات لزيادة مستوى الصوت عند الاتصال بمكبرات صوت أو سماعات أذن تعمل بتقنية Bluetooth.

إصلاح خطأ الشاشة الرئيسية: تم حل مشكلة تتسبب في إزاحة أيقونات التطبيقات قليلاً على الشاشة الرئيسية بعد إغلاق التطبيقات.

إذا لم تتلق إشعار تحديث OTA على جهازك، فيمكنك التحقق منه يدويًا بالانتقال إلى الإعدادات > حول الجهاز > OxygenOS والنقر على التحقق من وجود تحديث.

تشجع OnePlus المستخدمين الذين يتلقون التحديث على الإبلاغ عن أي أخطاء عن طريق الاتصال بالرقم *#800# واتباع المطالبات لإرسال تفاصيل الأخطاء.

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