شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاك أمني.. إيلون ماسك يهدد بحظر أجهزة أبل والان نبدء بالتفاصيل

وصول إلى ChatGPT

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مخاوف ماسك

الدمام - شريف احمد - هدد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بحظر أجهزة أبل من شركاته، مبينًا أنها مقدمة على انتهاك أمني غير مقبول.وأكد أنه سيقدم على تلك الخطوة حال دمجت أبل برنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT الخاص بشركة OpenAI على مستوى نظام التشغيل.جاءت تصريحات ماسك، في أعقاب عرض تقديمي قدمته شركة أبل، أول أمس الإثنين، حين قالت إن العملاء سيتمكنون من الوصول إلى ChatGPT من خلال المساعد الرقمي "سيري".وقالت الشركة إن ChatGPT سيأتي إلى أنظمة التشغيل الخاصة بها لأجهزة "أيفون" و"أيباد" و"ماك" في وقت لاحق من هذا العام، موضحة أنه لن يتم تتبع بيانات المستخدم، وستكون هناك احتياطات أخرى.وقالت في بيان، إن "حماية الخصوصية مضمنة عند الوصول إلى ChatGPT داخل سيري"، مضيفة: "لا يتم تخزين الطلبات بواسطة OpenAI، ويتم حجب عناوين البروتوكول الخاصة بالمستخدمين".وتخطط الشركة لطرح هذه الخاصية كجزء من مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.شارك إيلون ماسك في تأسيس شركة OpenAI، لكنه اختلف مع الشركة الناشئة، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو.وأعرب الملياردير الأمريكي عن مخاوفه بشأن الآثار المترتبة على السلامة الناجمة عن التطوير السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنه يعمل أيضاً على مشروع منافس.ويتسابق عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك ألفابيت ومايكروسوفت وميتا وأمازون، لتطوير منتجات جديدة تستفيد من الذكاء الاصطناعي، بينما تتنافس أيضاً - أو تتشارك في بعض الحالات- مع الشركات الناشئة التي تركز على التكنولوجيا، مثل OpenAI ، والتي استثمرت مايكروسوفت فيها مليارات الدولارات.