تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold6 يأتي بتكلفة أعلى من الإصدار السابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل السعر الذي ينطلق به هاتف Galaxy Z Fold6 في الأسواق، والذي يأتي بتكلفة أعلى من الإصدار السابق.

ولقد أشارت التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold6 يأتي بسعر أعلى 100 دولار مقارنة بالإصدار السابق، على أن ترتفع التكلفة في جميع نماذج الهاتف مع إختلاف السعة التخزينية.

ومن المقرر أن يتوفر هذا الإصدار بإختيارات في سعة التخزين بين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت، على غرار إصدار الشركة السابق من سلسلة Galaxy Z Fold.

أيضاً إستعرضت التسريبات تفاصيل أسعار هاتف Galaxy Z Fold6 حيث يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت وسعة 256 جيجا بايت بسعر 1900 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 2020 دولار، ويتوفر أعلى إصدار بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت بسعر 2060 دولار.

من جانب أخر لم تؤكد التسريبات على خطط سامسونج لإطلاق نموذج بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام من هذا الإصدار، أيضاً تشير التوقعات إلى أن العروض الأولى لسامسونج ستتيح للمستخدمين الحصول على النموذج المميز بسعة تخزين أعلى بسعر أقل.

ويتضمن Galaxy Z Fold6 عدد من التغييرات في التصميم مقارنة بالإصدار السابق، حيث يأتي هذا الإصدار بوزن أخف 239 جرام أي أخف 14 جرام مقارنة بهاتف Galaxy Z Fold5.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الإصدار الجديد بإختيارات في الألوان تتضمن الفضي، والأزرق، والوردي، على أن تتوفر إختيارات حصرية في الألوان على موقع سامسونج الرسمي على شبكة الإنترنت.

يذكر أن هاتف Galaxy Z Fold6 يأتي بميزة دعم مميزات منصة الذكاء الإصطناعي Galaxy AI، ومن المتوقع أن يحصل هذا الإصدار على مميزات جديدة مقارنة بسلسلة هواتف Galaxy S24، لذا نترقب الإعلان الرسمي في شهر يوليو لمزيد من التفاصيل.

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