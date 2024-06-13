شكرا لقرائتكم خبر عن iOS 18.. ما الجديد في نظام تشغيل آبل وما الهواتف المتوافقة معه؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بين فترة وأخرى تطلق شركة آبل تحديثات جديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بهواتفها الشهيرة "آيفون" يأتي على رأسها الأحدث وهو نظام تشغيل iOS 18‏.

iOS 18 لديه العديد من المميزات التي يحملها، إذ إنه أكبر إصدار يتميز بمزيد من خيارات التخصيص، يضاف إلى قائمة المميزات أيضا فيما يتعلق تطبيقات الصور، ومهام الرسائل أيضا، الذي يأتي جزء منها عبر الأقمار الصناعية. نظام iOS 18 مميزات iOS 18 تطال أيضا قفل التطبيقات التي ستتاح فقط عبر Face ID أو Touch ID أو رمز مرور المستخدم، هذا بجانب مميزات بخصوص ترتيب التطبيقات والأدوات في أي منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية.

لا تقف المميزات عند هذا الأمر، بل تهتم أيضا بأدوات التحكم والوصول إلى الصور الذي بات أكثر سهولة، وتصنيف رسائل الإيميل.

بخصوصiMessage يأتي أيضا بتأثيرات نصية جديدة، كما يمكّن المستخدمين بالتواصل عبر الأقمار الصناعية عند انقطاع الاتصال الخلوي أو اتصالات واي فاي. أبرز مميزات نظام iOS 18 والهواتف المتوافقة يحمل النظام الجديد iOS 18 أيضا ما يسمى بأبل الذكي وهي ميزة ذكية لأجهزة آيفون وآيباد وماك كذلك يتضمن نظام توليد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وهذا النظام يفهم اللغة والصور ويعمل على إنشائها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر التطبيقات، واستخلاص البيانات.

وبخصوص أجهزة آيفون المتوافقة مع نظام iOS 18، فتتضمن آيفون 15 سواء برو أو برو ماكس وبلس، وكذلك آيفون 14 سواء برو أو برو ماكس أو14 أو بلس، وكذلك 13 سواء برو أو برو ماكس أو ميني و12 بأنواعه و11 بإصدارته بالإضافة إلى آيفون اكس اس واكس اس ماكس وايفون اكس ار، وآيفون إي أس من الجيل الثاني.