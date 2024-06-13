تكنولوجيا: أبل لن تدفع لـ OpenAI لاستخدام ChatGPT في iOS 18

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في مؤتمر WWDC يوم الاثنين الماضي، أعلنت أبل عن شراكتها المرتقبة مع OpenAI لجلب ChatGPT إلى iOS 18.

وبينما التزمت أبل و OpenAI الصمت بشأن تفاصيل الاتفاقية، يقدم لنا تقرير جديد من Bloomberg لمحة خلف الكواليس.

ووفقًا للتقرير، فإن شركة آبل لا تدفع لشركة OpenAI كجزء من هذه الاتفاقية. ويوضح مارك جورمان أن الشراكة بين أبل وOpenAI من غير المتوقع أن تدر إيرادات كبيرة لأي من الطرفين، على الأقل في البداية.

وعلى هذا النحو، لن تدفع شركة أبل لشركة OpenAI، ولن تدفع شركة OpenAI لشركة أبل.

في الواقع، يقال إن شركة أبل تعتقد أن التعرض الذي يوفره تكامل iOS 18 لـ OpenAI ذو قيمة مساوية أو أكبر من النقد.

يتضمن الترتيب دمج ChatGPT، وهو مساعد رقمي يستجيب بعبارات واضحة لطلبات المعلومات، في Siri من أبل وأدوات الكتابة الجديدة.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن شروط الصفقة خاصة، إن شركة أبل لا تدفع لشركة OpenAI كجزء من الشراكة. وبدلاً من ذلك، تعتقد شركة أبل أن دفع العلامة التجارية وتكنولوجيا OpenAI إلى مئات الملايين من أجهزتها له قيمة مساوية أو أكبر من المدفوعات النقدية، على حد قول هؤلاء الأشخاص.

وبالنظر إلى المستقبل، تقول بلومبرج إن هدف شركة أبل هو إبرام اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الذكاء الاصطناعي. وفي ترتيب كهذا، ستحصل شركة أبل على حصة من شركاء الذكاء الاصطناعي الذين يستثمرون النتائج في روبوتات الدردشة على منصات أبل.

سيكون تكامل ChatGPT في iOS 18 و iPadOS 18 و macOS Sequoia متاحًا مجانًا للمستخدمين الذين يختارون الاشتراك. سيتمكن مشتركي ChatGPT Plus من تسجيل الدخول إلى حساباتهم لفتح ميزات إضافية.

حاليًا، يدعم تطبيق ChatGPT المستقل من OpenAI لنظام iOS الدفع مقابل ChatGPT Plus من خلال نظام الشراء داخل التطبيق من أبل، مما يمنح أبل خصمًا بنسبة 15-30 بالمئة من تلك الاشتراكات.

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