تكنولوجيا: سامسونج تقدم أول تلفاز ورقي ملون مصمم للاعلانات الخارجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال معرض InfoComm هذا العام في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت سامسونج عن تلفاز ملون بالورق الإلكتروني.

لا يزال الجهاز نموذجًا أوليًا صالحًا للعمل، ولكن يبدو أنه قد يتم إطلاقه عاجلاً وليس آجلاً.

يعتبر الجهاز في الأساس لوحة عرض ملونة بالحبر الإلكتروني مصممة لعرض الإعلانات أو إعلانات الخدمة العامة في المكاتب أو مراكز التسوق أو متاجر البيع بالتجزئة أو حتى الأماكن العامة الخارجية.

وتعتبر التكنولوجيا التي تقف وراء الجهاز رائعة للغاية، وهو تلفاز بحجم 32 بوصة ودقة QHD يمكنه عرض ما يصل إلى 60 ألف لون. كما يبلغ سمك الجهاز 17.9 ملم فقط ويبلغ وزنه 2.9 كجم بدون البطارية.

وبالحديث عن البطارية، فإن الشاشة نفسها لا تستهلك أي طاقة عند عرض صورة ثابتة. المرة الوحيدة التي يحتاج فيها التلفاز إلى الطاقة هي عندما يقوم بتغيير المحتوى الموجود على الشاشة، ويمكنه القيام بذلك عن طريق الحصول على محتوى تم تحميله مسبقًا على وحدة التخزين الداخلية بسعة 8 جيجابايت، ولكن يمكن أيضًا توصيله عبر Bluetooth و Wi-FI وموصلين USB-C (واحد للطاقة والآخر لعمليات النقل).

يمكن استبدال الإطار المحيط بالتلفاز بسهولة وهو متوافق مع حوامل الحائط 200 × 200 المتوافقة مع معايير VESA.

وتخطط الشركة الكورية العملاقة لإطلاق التلفاز بتطبيق مخصص يمكنه إدارة المحتوى على الشاشة بسهولة.

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