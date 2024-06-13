تعرف على مميزات WatchOS 11 والأجهزة الداعمة للتحديث الجديد

كشفت شركة Apple في مؤتمرها عن نظام watchOS 11 الجديد الذي يجلب ميزات متقدمة لساعات Apple Watch، يعتمد هذا النظام على تقنية المستشعرات الحديثة والخوارزميات المتطورة، مستفيداً من نهج علمي لتقديم معلومات مدهشة حول صحة المستخدمين ولياقتهم البدنية، مما يوفر لهم خيارات تخصيص أكبر من أي وقت مضى.

يتضمن النظام الجديد تطبيق العلامات الحيوية الذي يعرض القياسات الصحية الرئيسية ويضعها في سياق يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات يومية للحفاظ علي صحتهم، كما يوفر النظام ميزة قياس الحمل التدريبي للرياضيين، مما يقدم تجربة رائعة تغير قواعد اللعبة في التمارين الرياضية لتحسين اللياقة والأداء.

تتميز حلقات النشاط الآن بخيارات تخصيص أكبر من ذي قبل، وتستفيد من الحزمة الذكية وواجهة الصور التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة بشكل أكبر، بالإضافة إلى ذلك توفر Apple Watch مع تطبيق صحتي في iPhone وiPad دعماً إضافياً للمستخدمين أثناء فترة الحمل، تشمل التحسينات الأخرى ميزة الاطمئنان، تطبيق الترجمة، والقدرات الجديدة لإيماءة الضغط مرتين، مما يوفر مزيداً من الاتصال والراحة.

وفي هذا السياق، قال ديفيد كلارك، المدير الأول لهندسة نظام watchOS 11 في شركة آبل:

“يعد watchOS 11 نظام التشغيل الأكثر تقدماً في العالم للأجهزة القابلة للارتداء، حيث يدعم مستخدمي Apple Watch على مدار اليوم للحفاظ على صحتهم ونشاطهم والبقاء على اتصال، مع إطلاق watchOS 11 هذا الخريف، ستصبح Apple Watch أكثر أهمية من خلال تقديم معلومات عملية إضافية حول الصحة واللياقة، المزيد من خيارات التخصيص لتلبية الاحتياجات الفردية، وطرق جديدة للبقاء على اتصال أثناء التنقل”.

الكشف عن تطبيق القياسات الصحية الرئيسية في watchOS 11

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تتيح ساعة Apple Watch للمستخدمين مراقبة القياسات الصحية الأساسية أثناء نومهم، مثل معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجة حرارة المعصم ومدة النوم ومستوى الأكسجين في الدم، ومع نظام watchOS 11، يقدم تطبيق العلامات الحيوية الجديد طريقة سهلة لمتابعة هذه القياسات بسهولة وسرعة، مع توفير معلومات أفضل عن صحتهم تقوم Apple Watch بتحليل هذه البيانات لتوفير نظرة شاملة على الحالة الصحية اليومية، مع تنبيهات عندما تخرج قياسات معينة عن النطاق الطبيعي، موضحة كيف يمكن أن تكون مرتبطة بتغيرات في نمط الحياة مثل الارتفاع أو استهلاك الكحول أو المرض.

يظهر تطبيق العلامات الحيوية على Apple Watch Series 9 حيث يعرض البيانات الحيوية المعتادة والخارجة عن المألوف للمستخدمين أثناء الليل، ويطلب منهم مراجعتها عند الضرورة، يمنح التطبيق المستخدمين القدرة على مراقبة قياساتهم الصحية بسرعة وتلقي إشعارات عند حدوث تغييرات غير طبيعية.

تستند ميزات الصحة في Apple إلى أسس علمية وتطويرها تم بالتعاون مع خبراء طبيين، يعتمد تطبيق العلامات الحيوية على خوارزمية مبنية على بيانات حقيقية من دراسة Apple لصحة القلب والحركة، التي تهدف إلى تعزيز الفهم حول صحة القلب والنشاط البدني، وتحسين التصنيفات والإشعارات عند وجود قياسات غير طبيعية.

فيما يتعلق بالدعم الإضافي للمستخدمات الحوامل، يوفر نظام watchOS 11 وiOS 18 وiPadOS 18 ميزات جديدة تعكس التغيرات الصحية البدنية والنفسية خلال هذه المرحلة المهمة، عند تسجيل الحمل في تطبيق صحتي على iPhone أو iPad، سيظهر التطبيق معلومات حول عمر الحمل ويسمح بتسجيل الأعراض المتكررة، كذلك يمكن للمستخدمات الحوامل تلقي تذكير لتقييم صحتهن النفسية شهريًا، حيث يعتبر الحمل فترة يزيد فيها خطر الاكتئاب، ويتيح قياس ثبات المشي بواسطة iPhone تنبيهات حول خطر السقوط المحتمل خلال الثلث الثالث من الحمل.

إضافة ميزة الحمل التدريبي

يقدم نظام watchOS 11 ميزة الحمل التدريبي، التي توفر طريقة مبتكرة ومفيدة لقياس تأثير شدة ومدة التمارين على جسم المستخدم مع مرور الوقت، تساعد هذه الميزة المستخدمين على فهم الضغط الناتج عن التمارين على أجسامهم خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بآخر 28 يوماً، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تدريباتهم اليومية، سواء كانوا يستعدون لسباق 5 كم، سباق دراجات، أو حتي ماراثون.

تعرض ميزة الحمل التدريبي على Apple Watch Ultra مدى تأثير شدة التمارين ومدتها على جسم المستخدم بمرور الوقت، بناءً على تقييمات الجهد المبذول بعد كل تمرين، يتم تقييم الشدة على مقياس من 1 إلى 10 بعد كل تمرين، حيث تستخدم الأنواع الشائعة من تمارين اللياقة القلبية خوارزمية مبتكرة تعتمد على بيانات هامة مثل العمر، الطول، الوزن، بيانات التمرين، معدل نبض القلب، يمكن للمستخدمين تعديل هذا التقدير يدوياً لأخذ عوامل أخرى في الاعتبار مثل الإجهاد أو الألم، بالنسبة للتمارين التي لا تحتوي على تقييم تلقائي، يمكن إدخال تقييم الجهد يدوياً في نهاية التمرين.

تقوم Apple Watch بتحديد الحمل التدريبي للمستخدم على مدار 28 يوماً، باستخدام متوسط يأخذ في الاعتبار كل من تقييمات الجهد ومدد التمارين، يمكن للمستخدمين في تطبيق النشاط مقارنة الحمل التدريبي للأيام السبعة الأخيرة مع تلك للـ28 يوماً السابقة، حيث يتم تصنيفها على أنها أقل أو أعلي من حيث المجهود البدني، تساعد هذه التصنيفات المستخدمين في معرفة ما إذا كان الضغط الحالي على أجسامهم في تزايد، استقرار، أو تناقص مما يساعدهم في تعديل تدريباتهم لتحقيق أفضل النتائج، يتضمن تطبيق اللياقة على iPhone معلومات إضافية توضح التأثير المحتمل لاستمرار التدريب بنفس المستوى الحالي، مثل التغيرات في اللياقة البدنية أو خطر الإصابة.

تتصل الحالة الصحية اليومية للمستخدم بقدرته على التدريب، لذا يعرض الحمل التدريبي إلى جانب معلومات تطبيق العلامات الحيوية في تطبيق النشاط على Apple Watch أو تطبيق اللياقة على iPhone، يمكن للمستخدمين أيضاً عرض الحمل التدريبي داخل تطبيق العلامات الحيوية.

باستخدام Apple Watch Ultra، يمكن للمستخدمين رؤية تصنيف حملهم التدريبي بوضوح سواء كان أقل بكثير، ثابت، أو أعلى بكثير، هذه الميزة تمكنهم من مراقبة وتعديل جهودهم التدريبية لضمان تحقيق أفضل النتائج بطريقة آمنة وفعالة.

تطبيق اللياقة أصبح أكثر قابلية للتخصيص

تحفز حلقات النشاط في Apple Watch المستخدمين يومياً على تقليل فترات الجلوس وزيادة الحركة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مع نظام watchOS 11 أصبحت هذه الحلقات أكثر تخصيصًا لتناسب احتياجات المستخدمين، سواء كانوا يخططون ليوم راحة بين التدريبات، يعانون من إصابة، أو يحتاجون إلى استراحة سيمكنهم الآن إيقاف حلقات نشاطهم مؤقتاً ليوم، أسبوع، شهر أو أكثر دون أن يؤثر ذلك على سجل إنجازاتهم، كما يمكنهم تخصيص أهداف الحلقات لكل يوم من أيام الأسبوع، لضمان الحصول على التحفيز المناسب في الأوقات المناسبة.

يظهر iPhone 15 Pro وApple Watch Series 9 إمكانية إيقاف حلقات النشاط مؤقتاً، بالإضافة إلى توفير قائمة لتخصيص أهداف الحركة حسب جدول المستخدم، مع watchOS 11 يمكن للمستخدمين تخصيص حلقات النشاط بسهولة دون أن يؤثر ذلك على تقدمهم.

يوفر تطبيق اللياقة على iPhone أيضاً إمكانية تخصيص علامة التبويب “الملخص” لرؤية المعلومات المهمة بالنسبة لهم، بما في ذلك مقاييس التمارين الجديدة مثل الركض، المشي لمسافات طويلة، السباحة، والانتباه الذهني.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت خدمة +Apple Fitness على تصميم جديد في أنظمة iOS 18 وiPadOS 18 وtvOS 18، مما يساعد المستخدمين على الاستفادة القصوى من مكتبتها الواسعة والبقاء متحمسين والحفاظ على روتين لياقتهم البدنية، تظهر الصور iPhone 15 Pro مع شاشة الترحيب بتصميم +Apple Fitness الجديد ومساحة خاصة للمستخدم مما يعزز تجربة المستخدم ويشجعه على البقاء نشيطًا ومحافظًا على لياقته.

الوصول السريع للمعلومات الهامة

تقدم Apple Watch العديد من الخيارات لتخصيص تجربة المستخدم، والتحديثات في نظام watchOS 11 تجعلها أكثر تخصيصاً وراحة من أي وقت مضى، واحدة من هذه الميزات هي “الحزمة المكدسة الذكية” التي صممت لمساعدة المستخدمين على الوصول السريع إلى المعلومات المهمة من أي واجهة، في watchOS 11 أصبحت هذه الحزمة أكثر ذكاءً، مع أدوات جديدة مثل Shazam وغيرها.

يمكن للحزمة المكدسة الذكية الآن اقتراح أدوات استناداً إلى الوقت، التاريخ، الموقع، وتفاصيل الروتين اليومي، مما يسهل الوصول إلى الميزات عند الحاجة، على سبيل المثال يمكن أن تظهر أداة تنبيهات الأحوال الجوية السيئة قبل حدوث عاصفة رعدية، كما توفر الأدوات التفاعلية الجديدة للمستخدمين إمكانية التفاعل مباشرة مع التطبيقات من خلال الحزمة المكدسة، بالإضافة إلى ظهور الأنشطة المباشرة مثل تحديثات وصول مركبة Uber ضمن الحزمة.

تظهر ساعة Apple Watch Series 9 أدوات متنوعة في الجزء العلوي من الحزمة المكدسة الذكية، مثل التقويم، الطقس، الترجمة، ورحلات Uber، مما يتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى المعلومات الهامة، إلى جانب ذلك، أصبحت واجهة الصور في watchOS 11 أكثر ذكاءً بفضل التعلم الآلي، يمكن للساعة تحليل آلاف الصور بسرعة وتقديم توصيات بناءً على الجماليات، التكوين، وتعابير الوجه، تقوم خوارزمية مخصصة بتحسين موضع العناصر داخل الإطار وخلق إحساس بالعمق، مما يساعد المستخدمين على تحديد أفضل خيارات الصور، يمكن أيضاً تخصيص الواجهة من خلال اختيار حجم عرض الوقت، التصميمات، خيارات الخط والمزيد، توفر واجهة الصور الآن النمط الديناميكي، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بصورة جديدة في كل مرة يرفعون فيها معصمهم.

تمت إضافة ميزة الاطمئنان إلى Apple Watch لتعزيز شعور المستخدمين بالأمان والاتصال، خاصة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، سواء كانوا يستعدون للركض في الصباح الباكر أو لحضور جلسة في صالة الألعاب الرياضية في وقت متأخر من الليل، يمكنهم تفعيل ميزة الاطمئنان مباشرة من تطبيق التمرين، مما يسمح لأحد الأصدقاء أو أفراد العائلة بمتابعة تقدم تمرينهم، كما يمكن بدء ميزة الاطمئنان من الرسائل تماماً كما هو الحال في iPhone.

بالإضافة إلى ذلك يأتي تطبيق الترجمة لنظام watchOS 11 مما يتيح للمستخدمين ترجمة النصوص من وإلى واحدة من 20 لغة مدعومة مباشرة على معصمهم، وبفضل التحسينات الذكية في الحزمة المكدسة، يمكن لساعة Apple Watch تقديم أداة ترجمة مقترحة تلقائياً عند السفر إلى بلد يتحدث لغة مختلفة، كما يدعم التطبيق الآن استخدام الحروف اللاتينية ونطق اللغات المكتوبة بالأبجدية اللاتينية.

تحديثات أخري هامة لنظام watchOS 11

يقدم نظام watchOS 11 مجموعة موسعة من أنواع التمارين الرياضية، مع تحسينات في نظام GPS لتتبع المسافة بدقة، تتضمن هذه الأنواع كرة القدم وكذلك كرة القدم الأمريكية والأسترالية، الهوكي في الهواء الطلق، التزحلق على المنحدرات وعبر البلدان، التزلج على الجليد، الغولف، والتجديف في الهواء الطلق، يمكن للمستخدمين أيضاً مشاهدة خرائط مساراتهم لمجموعة أوسع من التمارين.

تتضمن التحسينات الجديدة إمكانية تخصيص التمارين المخصصة للسباحة في المسبح، مما يسمح للمستخدمين بتحديد مراحل التمرين واستخدام ميزات مثل مجموعات التمرين، فترات الراحة، والإشارات اللمسية التي تشير إلى الانتقال إلى المرحلة التالية، يمكن لعرض التمرين التالي الجديد أن يوضح ما تبقى في المرحلة الحالية ويوفر لمحة سريعة عن المرحلة القادمة.

يوفر تطبيق خرائط Apple في نظام watchOS 11 الآن مسارات المشي لمسافات طويلة في جميع المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة، والتي يمكن حفظها على Apple Watch للوصول إليها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مع إرشادات خطوة بخطوة حتى بدون وجود، كما يمكن للمستخدمين إنشاء مساراتهم الخاصة للمشي داخل تطبيق الخرائط على iPhone وحفظها للتنقل فيها باستخدام Apple Watch فقط.

ستتم إعادة توجيه الإشعارات الملخصة من iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max إلى Apple Watch، بدعم من Apple Intelligence، كما تحسن التذاكر المعززة المعلومات المقدمة حول التذاكر في محفظة Apple، مثل موعد افتتاح المكان وموعد بدء العرض، مما يتيح للمستخدمين رؤية مقاعدهم والمعلومات المهمة الأخرى في الجزء العلوي من الحزمة المكدسة الذكية، مع ميزة Tap to Cash سيتمكن المستخدمون من إرسال واستقبال Apple Cash بمجرد تقريب Apple Watch من ساعة Apple Watch أخرى أو iPhone، مما يسهل المعاملات المالية بين الأجهزة.

الأجهزة الداعمة لتحديث watchOS 11

Apple Watch SE (2nd generation)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

كان مؤتمر WWDC 2024 مليئًا بالمفاجآت التي أعلنت عنها شركة آبل، ومن أبرز هذه المفاجآت هي تحديثات نظام watchOS 11 الذي سيحدث فارقًا هائلًا في عالم الرياضة والصحة، قم بمشاركة أفضل خاصية من هذه الخصائص معنا في التعليقات بالأسفل.