7 تحديثات جديدة لـ iPadOS 18 مدعومة بالذكاء الاصطناعي

عقدت شركة آبل مؤخرًا مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC وكان للذكاء الاصطناعي النصيب الأكبر من هذا المؤتمر الضخم، حيث أعلنت عن حزمة جديدة من أجهزة Apple Intelligence ستكون في أيدي مستخدمي آبل قريبًا، وكان iPadOS 18 من أهم منتجات apple المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تم عرضها خلال المؤتمر.

يصف دائمًا المسؤولون في آبل الأجهزة والبرامج الجديدة بأنها “الأفضل” أو “الأكبر” على الإطلاق، ولكن عادةً لا تتوافق الضجة مع مميزات الأجهزة المطروحة، ولكن الإعلان عن Apple Intelligence التي قدمتها آبل في مؤتمرها السنوي للمطورينWWDC 2024 تستحق الضجة بالفعل وخاصة لنظامي iOS 18 ، iPadOS 18.

قامت آبل بتطوير منتجاتها ودعمها بالذكاء الاصطناعي لدعم ميزات جديدة للمستخدمين، حتى سيري مساعد آبل الصوتي تم تحديثه لينول حظه Apple Intelligence، والآن سوف نعرض جميع المميزات التي سيتمتع بها نظام iPadOS 18 لهذا العام.

هل جميع أجهزة iPhone و iPad متوافقة مع نظام iOS 18؟

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من الأخبار السارة التي جاءت في المؤتمر أن جميع أجهزة iPhone التي كانت قادرة على تثبيت نظام iOS 17 يمكنها تشغيل نظام iOS 18، لم تتخلى آبل عن أي آيفون من قائمة الأجهزة المدعومة لنظام iOS 18 هذا العام.

إذا كان لديك iPhone XR أو iPhone XS إصدار 2018 أو أحدث (بما في ذلك iPhone SE الجيل الثاني والثالث)، فيمكنك تنزيل وتشغيل نظام iOS 18.

إذا لم تكن متأكد من إصدار الهاتف، انتقل إلى تطبيق الإعدادات، انقر على “عام” ثم “حول الجهاز” وانظر إلى اسم الطراز.

أما بالنسبة لأجهزة iPad، فإن الأمر أصبح أكثر تعقيدًا حيث يعتمد نظام التسمية على جيل الأجهزة بدلاً من أسماء الأجهزة، فيما يلي الأجيال التي تدعم نظام iPadOS 18 ، ولكن على عكس iPhones، فإن بعض أجهزة iPads لم تعد مدعومة).

الأجهزة المدعومة بنظام iPadOS 18

iPad: الجيل السابع والأحدث

iPad Mini: الجيل الخامس والأحدث

iPad Air: الجيل الثالث والأحدث (بما في ذلك M2)

iPad Pro 11: الجيل الأول والأحدث

iPad Pro 12.9: الجيل الثالث والأحدث (بما في ذلك M4)

نظام iPadOS 18 متاح حاليًا للمطورين، ولكن من المتوقع أن يتم إطلاق إصدار تجريبي في شهر يوليو، يشمل المزايا الجديدة.

Apple Intelligence

لقد قامت جميع شركات التكنولجيا الكبرى بدمج الذكاء الاصطناعي في أجهزتها وبرامجها، بدءًا من جوجل وسامسونج ومايكروسوفت، والآن جاء دور آبل لتطلق Apple Intelligence وهو ما يدعم العديد من الميزات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في أجهزتها.

يتطلب تشغيل Apple Intelligence في أجهزة أبل معالجات آبل الخاصة (Apple Silicon)، وهي معالجات مصممة لتشغيل مهام الذكاء الاصطناعي، يتهك تشغيل الذكا ءالاصطناعي خصوصية المستخدم ولكن تضمن آبل لمستخدميها حمياة خصوصيتهم مع Private Cloud Compute حيث يتم إرسال البيانات الخاصة بالأمر الذي تريده إلى الخوادم، ويتم استخدامها فقط لتنفيذ الأمر ولا يتم تخزينها.

Apple Intelligence لن يتوفر لكل الأجهزة الداعمة لنظام iOS 18، سيكون متوفر فقط باللغة الإنجليزية الأمريكية وحصري لإصدارات iPhone 15 Pro، iPhone 15 Pro Max، وأجهزة iPad وأجهزة Mac التي تعمل بمعالج M1 وأحدثها.

مزايا iPadOS 18 المدعومة بـ Apple Intelligence

جميع مزايا Apple Intelligence التي تم الإعلان عنها في مؤتمر آبل للمطورين سيتم توفيرها لجميع أجهزة آبل بما في ذلك iPadOS 18

اللغة

سوف يتضمن iPadOS 18 أدوات لغة جديدة تستخدم قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الكتابة والتسجيل الصوتي، وترتيب مهامك حسب أهميتها ومن هذه الاداوت:

Rewrite: تغيير طريقة كتابة النص ليصبح أكثر احترافية

Proofread: أداة لتلخيص النصوص المكتوبة

Priority notifications: إظهار الإشعارات العاجلة والأكثر أهمية

Smart Reply: الرد السريع على رسائل الريد الإلكتروني

الصور

تدور ميزات الصور في iPadOS 18 المدعوم بـ Apple Intelligence بشكل كبير حول إنشاء صور جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Image Playground

Genmoji

Image Wand

تحديث Siri

مع iPadOS 18 المدعوم بـ Apple Intelligence ستكون قادرًا على التحدث بشكل أكثر طبيعية مع سيري، وستتمكن من فهم اللغة بشكل أفضل مما كانت عليه.

أحدث مميزات iPadOS 18

مع التحديثات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنتجات آبل جاء نظام iPadOS 18 بمميزات جديدة من تخصيص الشاشة الرئيسية، وتحديثات في تطبيق الملاحظات notes، وإضافة الحاسبة مع Math Notes، لتتناسب مع القدرات الفريدة لجهاز iPad لتقديم تجربة أفضل أوكثر تطورًا لمستخدمي ipad.

1- تطبيق الآلة الحاسبة الجديد مع Math Notes‏

طريقة جديدة لحل العمليات الحسابية مع iPadOS 18 حيث تتيح الآلة الحاسبة Math Notes الجديدة للمستخدمين طباعة أو كتابة التعبيرات الرياضية والحصول على الحلول مكتوبة بخط يدهم بشكل فوري، بالإضافة إلى ميزة الرسم البياني الجديدة، التي تسمح للمستخدمين طباعة أو كتابة معادلة رياضية وإدخال رسم بياني بضغطة زر واحدة، ويمكن أيضًا إضافة معادلات متعددة على نفس الرسم البياني لمعرفة كيفية ارتباطهم، يتم الوصول تلقائي إلى Math Notes من تطبيق الملاحظات في مجلد Math Notes الجديد.

تسهل الآلة الحاسبة على iPadOS 18 إمكانية عرض العمليات الحسابية كاملة قبل حلها، ويساعد السجل التاريخي المستخدمين على تتبع العمليات الحسابية السابقة، وتتيح تحويلات الوحدات للمستخدمين مثل: تحويل الطول والوزن والعملات.

2- كتابة الملاحظات مع Smart Script

من أهم مميزات iPadOS 18 الملاحظات المكتوبة بخط اليد أصبحت أكثر مرونة مع قوة قلم Apple، يجعل Smart Script الملاحظات المكتوبة بخط اليد سلسة ومرنة وسهلة القراءة، كل ذلك مع الحفاظ على مظهر وإحساس الكتابة بخط اليد الشخصي للمستخدم، يسمح Smart Script للمستخدمين بالكتابة بسرعة مع المحافظة على وضوح الكتابة من خلال ضبط النص المكتوب بخط اليد وقت كتابته.

أصبح التعديل على النص المكتوب بخط اليد بسهولة تعديل النص المطبوع، وباستخدام قلم Apple، يمكن للمستخدمين بسهولة إضافة مسافة أو حذف جملة أو حتى إضافة نص مكتوب بخط يدهم، وسيتم تعديل الفقرة بشكل تلقائي لتناسب المحتوى الجديد.

ويقدم تطبيق الملاحظات تحسينات على النص المطبوع ويمكن لمستخدمي iPadOS 18 الآن تنظيم محتوى ملاحظاتهم عن طريق إضافة أقسام إضافية تحت العناوين الأساسية في الملاحظات، مع إمكانية الاختيار من بين خمسة ألوان جديدة لتظليل النص للمعلومات المهمة.

3- طرق أكثر لتخصيص شاشة وتطبيقات iPad‏

يمنح iPadOS 18 المستخدمين خيارات أكثر تخصيصًا بما في ذلك إمكانية تخصيص الشاشة الرئيسية وأيقونات التطبيقات بالإضافة إلى مركز الضبط ، حيث يمكن وضع أيقونات وأدوات التطبيقات في أي منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية للحصول على الخلفية التي يريدها المستخدم، كما يمكن تخصيصها بألوان فاتحة أو غامقة أو متدرجة، مع إمكانية تكبير حجم جميع أيقونات وأدوات التطبيقات، وإزالة الاسم من أسفل الأيقونات للحصول على مظهر أكثر بساطة.

تم تصميم مركز الضبط بشكل جديد ليسهل على المستخدمين الوصول إلى المهام التي يقومون بها بشكل يومي، وتطور لمستويات جديدة من المرونة وخيارات تخصيص أكثر، كما يتيح التصميم الجديد للمستخدمين الوصول السريع إلى أدوات التحكم الأكثر استخدامًا، مثل، تشغيل الوسائط، وعناصر التحكم في المنزل، والاتصال، بالإضافة إلى إمكانية الانتقال بسهولة بين كل منها.

يستطيع المستخدمون الآن إضافة أدوات تحكم من التطبيقات الخارجية المدعومة إلى مركز التحكم من مكان واحد، كما يمكن للمطورين الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات عناصر التحكم (Controls API) الجديدة للسماح لمستخدميهم بإنجاز الكثير من المهام.

4- الانتقال السهل من خلال شريط علامات التبويب الجديد

مع التحديث الجديد لـ iPadOS 18 يطفو شريط علامات التبويب بتصميمه الجديد فوق محتوى التطبيق ويكمل الشريط الجانبي لمساعدة المستخدمين في التركيز على ما يهمهم مع إبقاء علامات التبويب المفضلة مفتوحة، يتحول شريط علامات التبويب الجديد بتصميمه العائم إلى شريط جانبي بشكل أنيق حتى يتمكن المستخدمون من التعمق في الوظائف الكاملة للتطبيق.

يسمح تصميم شريط علامات التبويب الجديد لمستخدمي iPad إعادة ترتيب علامات التبويب الأخرى أو إضافتها من الشريط الجانبي، مما يوفر طريقة جديدة لتخصيص التجارب داخل التطبيق.

5- تصميم جديد لتطبيق الصور

يأتي تطبيق الصور على iPadOS 18 مستفيد من مساحة الشاشة الكبيرة على iPad، جاء التصميم بتنظيم أكثر مما يتيح للمستخدمين وقت أقل في البحث عن الصور، كما تتيح طريقة العرض المبسطة في مكان واحد شبكة عرض سهلة الاستخدام ومجموعات جديدة تساعد المستخدمين في تنظيم الصور في ألبومات والبحث عنها بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تثبيت مجموعات الصور المفضلة للاحتفاظ بها والوصول إليها بكل سهولة، كما تظهر لوحة العرض الدوارة الجديدة أبرز الصور التي يتم تحديثها كل يوم، كما تعمل ميزة التشغيل التلقائي للمحتوى في تطبيق الصور على عرض مكتبات الصور، بحيث يمكن الاستمتاع باللحظات الماضية أثناء التصفح، وبالطبع مكتبة الصور مميزة لكل مستخدم فإن التطبيق قابل للتخصيص، بحيث يمكن للمستخدمين تنظيم المجموعات، وتثبيتها للرجوع إليها من وقت لآخر، وإضافة الصور المميزة في لوحة العرض.

6- تحديث تطبيق الرسائل

يأتي تطبيق الرسائل في iPadOS 18 بتحديثات كثيرة تشمل تنسيقات النصوص مثل النص العريض، ووضع خط تحت النص، والخط المائل، وتأثيرات النص المتحركة الجديدة بالكامل عن محادثات iMessage، هذا بالإضافة لتضمين الردود التفاعلية بتصميمها الجديد يمكن للمستخدمين الرد على رسالة باستخدام أي رمز إيموجي أو ستيكر. كما يقدم تطبيق الرسائل في iPadOS 18 القدرة على جدولة الرسائل لإرسالها في وقت لاحق، ما يساعد المستخدمين على التحكم بشكل كامل في الوقت والكيفية التي يتواصلون بها مع جهات الاتصال لديهم.

7- تحديثات متصفح سفاري

يقدم سفاري -المتصفح الأسرع في العالم- الآن طريقة أسهل لاكتشاف المعلومات على مواقع الويب مع ميزة Highlights إلى جانب الاستمتاع بتجربة ميزة القارئ في تصميمها الجديد، وذلك باستخدام قدرات التعلم الآلي، يمكن لمتصفح سفاري إظهار المعلومات الرئيسية لصفحة الويب، مع ميزة “عرض القارئ” بتصميمها الجديد، تتوفر المزيد من الطرق للاستمتاع بعرض مبسط للمقالات وملخصاتها.

8- خصوصية أكثر iPadOS 18

مع خيارات جديدة للتحكم بالخصوصية يمنح نظام iPadOS 18 المستخدمين المزيد من الطرق للتحكم في من يمكنه رؤية تطبيقاتهم، وكيفية مشاركة جهات الاتصال،وتوفر التطبيقات المغلقة والمخفية خصوصية تامة للمستخدمين والحفاظ على خصوصية المعلومات، مثل إشعارات التطبيقات ومحتواها.

يمكن للمستخدمين الآن قفل أحد التطبيقات؛ ولمزيد من الخصوصية، يمكنهم إخفاء تطبيق معين، ونقله إلى مجلد التطبيقات المخفية، وعند قفل التطبيق أو إخفائه، يتم إخفاء المحتويات مثل الرسائل أو رسائل الإيميل داخل التطبيق ولا تظهر في الإشعارات والبحث.

يتمتع مستخدمي iPadOS 18 بقدر أكبر من التحكم في إدارة الكيفية التي تصل بها التطبيقات إلى معلوماتهم، فعندما يطلب تطبيق الوصول إلى معلومات جهات الاتصال، يمكن للمستخدمين الآن السماح بالوصول إلى جهات اتصال محددة وليس قائمة جهات الاتصال بالكامل.

التحديثات الإضافية لنظام iPadOS 18

تم تصميم تطبيق Passwords‏ الجديد ليسهل على المستخدمين الوصول إلى بياناتهم وتخزينها بأمان في مكان واحد، بما في ذلك كلمات السر ورموز التحقق والتنبيهات الأمنية. أصبحت ميزة مشاركة التشغيل أفضل هذا العام مع تحديثات قوية لمشاركة الشاشة بما يمكن للمستخدمين الضغط والرسم على شاشتهم للإشارة إلى ما يرغبون في القيام به، ولمزيد من المساعدة، يمكن للمستخدمين طلب الإذن للتحكم في الجهاز عن بعد. مع استخدام المساحة الحرة على iPadOS 18 ، يسهل للمستخدمين كتابة الأفكار وتخطيط الآراء وتدوين الملاحظات ومشاركتها مع الآخرين. أصبحت تجربة الألعاب أكثر مغامرة مع ميزات مثل نمط اللعب والصوت المكاني المخصص، والتي تضع اللاعبين في قلب الحدث في الألعاب القادمة مثل Assassin’s Creed Shadows وRESIDENT EVIL 7 biohazard. ومع Game Porting Toolkit 2. أصبح تطبيق التقويم أكثر فاعلية من خلال عرض كلاً من الأحداث والمهام من التذكيرات، بحيث يمكن للمستخدمين إنشاء التذكيرات وتعديلها وإكمالها مباشرة من التقويم. يأتي تطبيق Reminder مزود بأدوات جديدة، تشمل القدرة على عرض التذكيرات وإنشاءها وتعديلها مباشرة من تطبيق التقويم، إضافة إلى الوصول إلى القوائم التي تم حذفها مؤخرًا، والانتقال للمهام الفرعية في القوائم الذكية للرجوع إليها بسرعة. من أهم التحديثات في iPadOS 18 خرائط Apple، والتي تسمح للمستخدمين حفظ الطرق والأماكن، في مكتبة الأماكن (Places Library) الجديدة، وإضافة ملاحظاتهم الشخصية حول كل منها والوصل إليها فيما بعد دون اتصال بالإنترنت.

ملخص

يتوفر إصدار iPadOS 18 التجريبي للمطورين من خلال برنامج Apple Developer Program ، وسوف تتوفر النسخة التجريبية العامة شهر يوليو من خلال Apple Beta Software ، وستتوفر ميزات البرامج الجديدة كتحديثات برامج مجانية لأجهزة iPad Pro (بشريحة M4)، وiPad Pro (الجيل الثالث وأحدث)، وiPad Pro (الجيل الأول وأحدث).

سيتوفر نظام Apple Intelligence في نسخته التجريبية على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max وiPad وMac بشريحة M1 وأحدث، مع إعداد Siri ولغة الجهاز على اللغة الإنجليزية كجزء من أنظمة iOS 18، وiPadOS 18، وmacOS Sequoia العام.

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