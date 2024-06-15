شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Yahoo News يحصل على إصلاح شامل مدعوم بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أصبح تطبيق Yahoo News الآن مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل شراء الشركة لـ Artifact، حيث طرحت شركة Yahoo تحديثًا لتطبيق تجميع الأخبار الخاص بها باستخدام خلاصات شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعلومات سريعة رئيسية والقدرة على وضع علامة على عناوين Clickbait الرئيسية.

في أبريل، اشترت شركة ياهو (الشركة الأم لشركة إنجادجيت) بقايا تطبيق Artifact، وهو تطبيق الأخبار والتوصيات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من مؤسسي إنستجرام والذي تم إغلاقه في وقت سابق من هذا العام، ويعرض تحديث اليوم كيف يمكن للتكنولوجيا تحسين موجز أخبار Yahoo، الذي يجلب أكثر من 180 مليون زائر فريد كل شهر في الولايات المتحدة.

وتبدأ خدمة Yahoo News الجديدة، المتوفرة الآن على الهاتف المحمول ولاحقًا على سطح المكتب، بالسماح لك باختيار المواضيع والناشرين الذين تهمهم خوارزمياتها لتخصيص خلاصتك وفقًا لذلك.

وإحدى الميزات الجديرة بالملاحظة هي القدرة على إلقاء نظرة سريعة على "النقاط الرئيسية" لقصة معينة: قائمة نقطية قصيرة بالأفكار الرئيسية التي تظهر (إذا طلبت ذلك) في الجزء العلوي من المقالة للمساعدة في توفير الوقت، وهذه هي نسخة Yahoo من ميزة "التلخيص" الخاصة بـ Artifact.

ويمكنك تخصيص خلاصتك بشكل أكبر عن طريق حظر الكلمات الرئيسية التي تريد تجنبها (مثل، "NFT") أو الناشرين الذين لا يعجبك محتواهم، ربما تكون الميزة الأكثر إثارة للاهتمام هي قدرتها على الإبلاغ عن Clickbait، مما يدفع الذكاء الاصطناعي إلى إعادة كتابة العناوين الرئيسية المضللة أو المثيرة بشكل مفرط أو حجب المعلومات المهمة على أمل أن تضغط عليها.

بالإضافة إلى التطبيق، تعمل Yahoo على تجديد تخطيط صفحتها الرئيسية ، واجهة المستخدم المحدثة "تؤكد على أهم الأخبار والتوصيات المخصصة والموضوعات الشائعة في الوقت الفعلي" وهي مصممة للتطور بمرور الوقت، وتقول الشركة أنه يمكنك الاشتراك للحصول على إمكانية الوصول إلى الميزات الجديدة (من المفترض أن العديد منها مدعوم بالذكاء الاصطناعي) عند تقديمها.