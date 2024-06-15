تكنولوجيا: تسريب تفاصيل بطارية وشحن هاتف OnePlus Ace 3 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل OnePlus على هاتف Ace 3 Pro، وهو هاتف ذكي من الفئة المتوسطة العليا والذي من المفترض أن يتم إدراجه في المجموعة بعد هاتف OnePlus 12 الرائد مباشرةً.

من المرجح أن يتم إطلاق هذا الهاتف في الصين فقط، ولكن قد يتم إصداره دوليًا تحت اسم مختلف بعد ذلك.

بشكل عام، يتم بيع Ace 3 المتوفر بالفعل في الأسواق العالمية باسم 12R، بينما يُشاع أنه سيتم تغيير العلامة التجارية لـ Ace 3V إلى Nord 4 للأسواق الدولية في الأسابيع المقبلة.

سيحتوي جهاز Ace 3 Pro على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6100 مللي أمبير، وفقًا لـ Digital Chat Station. سيتم إقران ذلك بدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط، وسيظل هذا الاقتران فريدًا لفترة طويلة قادمة.

كما تفيد الشائعات السابقة بحصول Ace 3 Pro على معالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين، مما يجعله منافسًا مثيرًا للاهتمام لـ OnePlus 12.

يشاع أن الكاميرا الرئيسية لجهاز Ace 3 Pro تبلغ دقتها 50 ميجابكسل وستستخدم مستشعر Sony IMX890، ولن يحتوي الجهاز على كاميرا مقربة على الإطلاق (وهي نقطة تمايز أخرى مقارنة بالـ 12).

سيحصل الهاتف الذكي على كاميرا فائقة الوسع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. وسيكون للجهاز إطار معدني وسيكون متاحًا بخيارات خلفية من الزجاج والجلد والسيراميك.

ستأتي شاشة الجهاز بدقة 1220 بكسل، ويمكن أن يتميز بتصميم مختلف تمامًا عن تصميم هواتف OnePlus السابقة على ما يبدو.

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