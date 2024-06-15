تكنولوجيا: هاتف Honor Magic V Flip ينطلق بشاشة غطاء بحجم 4 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Honor المنافسة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بتصميم صدفي بإصدارها الأول Honor Magic V Flip.

يتميز هاتف Honor Magic V Flip بشاشة LTPO OLED خارجية بحجم 4 إنش، والتي تتميز بدقة عرض 1092 في 1200 بيكسل، كما تدعم الشاشة كثافة عرض 405 بيكسل لكل إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تصل الشاشة في أقصى سطوع إلى نسبة 1600 nits، وتعتيم 2160 Hz.

وتأتي الشاشة بنمط 16:9 الذي يدعم فصل المحتوى في الشاشة، حيث يتم فصل محتوى التطبيقات بشكل أفقي، كما تدعم الشاشة نمط “Always on Display”، مع تشغيل التطبيقات بملء الشاشة، وتقدم Honor تقنية لتوسيع التطبيقات عند الإنتقال من شاشة الغطاء إلى الشاشة الداخلية.

من جانب أخر تأتي الشاشة الداخلية LTPO OLED بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم أبعاد 21:9، ومعدل تحديث 120Hz، وتصل نسبة السطوع في الشاشة إلى 3000 nits، مع تغطية لونية بمعايير BT.2020 بنسبة 92%، وتدعم أيضاً معايير Dolby Vision.

ويدعم Magic V Flip الطي بشكل مسطح تماماً، بسماكة 14.89مم عند الطي، وسُمك 7.5مم عند فتح الشاشة، أيضاً تم تطوير مفصل الشاشة بآلية جديدة من Honor والتي تتضمن رقائق فولاذية خفيفة الوزن وإطار من الألومنيوم.

وينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت في أعلى نموذج، بينما يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 245 جيجا بايت.

كما يأتي Magic V Flip بنظام تبريد يتضمن لوحة VC بمقاس 0.25مم مع تبريد سائل بمساحة 2300مم، وينطلق الهاتف بواجهة MagicOS 8.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي الهاتف بمستشعر Sony IMX906 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/1.56 وفتحة عدسات f/1.9، ويدعم هذا المستشعر ميزة التثبيت البصري.

بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، والذي يدعم أيضاً نمط macro، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4800 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، ويتوفر الهاتف بألوان الأبيض، والأسود وأيضاً اللون الوردي مع إصدار خاص باللون الأخضر الكريستالي، على أن يتوفر النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 690 دولار.

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