شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو إيدك مش فاضية وأنت بتدبح.. طريقة تشغيل الـ AirPods على موبايلك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك يشارك الكثيرون فى ذبح الأضاحى فى نفس الوقت الذى يستقبلون فيه التهانى بالعيد على الهاتف المحمول، وهنا فإن تفعيل سماعات إيربودز على هاتفك هى الأفضل لاستقبال المكالمات، ولتجنب تلوث الهاتف بدماء الأضاحى.

وفى خطوات تعرف على طرق تفعيل سماعات آيربودز على هاتف أيفون، أولاً تأكد من توفر هاتف أيفون لديك به أحدث إصدار من iOS ثم اتّبع الخطوات التالية:

1 انتقل إلى الشاشة الرئيسية.

2 أثناء وجود AirPods في علبة الشحن، افتح علبة الشحن، وامسكها بجوار iPhone، يظهر رسم متحرك للإعداد على iPhone.

3 اضغط على "اتصال".

4 إذا كان لديك AirPods Pro (الجيل الأول أو الثاني) أو AirPods (الجيل الثالث)، فاقرأ الشاشات الثلاث التالية.

5 إذا كانت لديك AirPods Pro (الجيل الأول أو الثاني) أو AirPods (الجيل الثاني أو الثالث) وقمت بإعداد Siri على iPhone بالفعل، فستكون Siri جاهزة لاستخدام AirPods ، وإذا لم تقم بإعداد Siri بالفعل وكانت لديك AirPods Pro (الجيل الأول أو الثاني) أو AirPods (الجيل الثاني أو الثالث)، فسيتم توجيهك خلال الإعداد.

6 اضغط على "تم".

7 إذا كنت قيد تسجيل الدخول في iCloud، فسيتم إعداد AirPods تلقائيًا باستخدام أي من أجهزتك المدعومة التي تم تسجيل الدخول من خلالها إلى iCloud باستخدام Apple ID ذاته.