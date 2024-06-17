شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام روبوتى مفتوح المصدر يمكنه لعب الشطرنج مع البشر والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) التى يمكنها ممارسة الألعاب مع البشر متقدمة بشكل متزايد، وتم نشرها بالفعل من جانب عدد كبير من مطورى ألعاب الفيديو فى جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فإن معظم هذه الأنظمة مصممة للتنافس مع البشر عبر الإنترنت، وعلى المنصات الرقمية وفى البيئات الافتراضية، بدلاً من التنافس فعليًا في العالم الحقيقي.

ووفقا لما ذكره موقع "techxplore"، قدم الباحثون فى جامعة دلفت للتكنولوجيا (TU Delft) مؤخرًا نظامًا آليًا جديدًا مفتوح المصدر يمكنه لعب الشطرنج ضد مستخدم بشري في بيئة العالم الحقيقي.

ويمكن أن يكون هذا الروبوت، الموضح في ورقة بحثية منشورة مسبقًا على موقع arXiv، مصدرًا قيمًا لأبحاث التفاعل بين الإنسان والروبوت.



وكتب رينشي تشانج وجوست دي وينتر وزملاؤهما في ورقتهم البحثية: "أدت التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي إلى تسريع تطور تصميمات الروبوتات متعددة الاستخدامات"، مضيفا "يوفر الشطرنج بيئة موحدة تسمح بتقييم تأثير سلوكيات الروبوت على السلوك البشري مع التركيز بشكل خاص على التفاعلات اللفظية وغير اللفظية. "



وتشتمل المنصة الآلية التي طورها الباحثون على مكونات الأجهزة والبرامج، وتشتمل أجهزة الروبوت على ذراع آلية Franka Emika Panda مع 7 درجات من الحرية، ويد Franka الآلية، وقبضة آلية مخصصة مطبوعة ثلاثية الأبعاد، وكاميرا ZED2 StereoLabs، ولوحة مفاتيح، وميكروفون خارجي ومكبر صوت متصل بالكمبيوتر، وNVIDIA Jetson كمبيوتر نانو وجهاز كمبيوتر.



يحتوي الروبوت أيضًا على العديد من مكونات البرامج الأساسية، بما في ذلك الإدراك والتحليل والتقييم وتخطيط الحركة وتنفيذها ووحدة التفاعل.



كما تحلل وحدة الإدراك صور رقعة الشطرنج التي تم التقاطها بواسطة كاميرا ZED2 وترجمتها إلى أوصاف نصية، ثم تقوم وحدة التحليل والتقييم بتغذية أوصاف النص هذه إلى محرك الشطرنج، لاستخلاص التحركات المتوقعة والنتائج المقابلة لها.



تستخدم وحدة تخطيط الحركة وتنفيذها بعد ذلك حركة متوقعة لتخطيط وتنفيذ تحركات الشطرنج للروبوت.



وتسمح وحدة التفاعل للروبوت بالتواصل مع اللاعبين البشريين الذين يتنافسون ضدهم، لتوليد ردود على أسئلة المستخدم، وتعتمد هذه الوحدة على واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمنصة المحادثة ChatGPT الخاصة بـ OpenAI.