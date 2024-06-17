شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير من تراجع الشعاب المرجانية بسبب تحمض المحيطات والان مع تفاصيل الخبر

كشف العالمان بيتر إدموندز وروبرت كاربنتر من جامعة ولاية كاليفورنيا فى نورثريدج أن شعاب بوريت هي من بين أكثر الشعاب المرجانية حساسية، والتي تتأثر بتحمض المحيطات، فلا تكون الشعاب المرجانية قادرة على النمو والتكاثر.

ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، يعد إدموندز وكاربنتر اثنين من العلماء البارزين فى موقع الأبحاث البيئية طويلة المدى للشعاب المرجانية في موريا (LTER) الذي تدعمه مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية.

يقول دانييل ثورنهيل، مدير البرنامج في قسم علوم المحيطات في NSF، "ما لم يتم اتخاذ تدابير لإبطاء عملية التحمض، فمن المحتمل أن نفقد هذه الشعاب المرجانية المهمة في غضون بضعة أجيال".

وكشف إدموندز، "تجاربنا توفر القليل من التفاؤل بأن الشعاب المرجانية يمكن أن تتكيف بطريقة أو بأخرى".

كما أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فستكون هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للشعاب المرجانية في موريا وفي جميع أنحاء العالم.